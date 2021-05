"Ăsta nu e finalul. Finalul ar fi dacă ea ar fi luată și internată undeva sau dacă procurorii ar înțelege că asta chiar este o amenințare. Tot timpul spune că i-am furat banii, ba că-mi ia capul, ba că-mi taie gâtul. Astea sunt amenințări! Nu se sesizează nimeni?!

Procurorul a întors dosarul și a spus: "Hai, domne, e distrugere! Doar pentru distrugere!" A zis că bolovanul nu-mi nimerea mie capul! "Doamnă, doamnă, haideți, ce vreți?" Eu cred că procurorul zice: Vă victimizați cam mult! Adică, pe bune, femeia a intrat și ea și a dat un bolovan, așa și?! V-a nimeni? Nu! Hai, pa! Hai că am altă treabă!

Nu e reținută nici măcar pentru amenințare. Eu am cerut pentru tentativă de omor!

Au evacuat-o din spital, cu acte! Îi întreb și eu pe cei de la Spitalul Obregia, dacă ne poate cineva un comunicat oficial. Cum anume ați externat-o pe această femeie, că e veche la dvs, o cunoașteți. De ce o externați?", a declarat Mirela Vaida la Acces Direct.

Victor Ciutacu: Am depus plângere şi nu s-a întâmplat nimic

"Eu am fost păţitul. Am fost bătut, acum câţiva ani, într-un mall. Unui domn nu îi conveneau opiniile mele politice şi a zis că e în regulă să mă bată pe mine şi pe fiul meu, care la vremea aia era minor. Am depus plângere şi nu s-a întâmplat nimic. Domnul procuror o fi crezut după faţa mea de la televizor că nu m-am speriat suficient de tare. Dacă scrii o nebunie pe Facebook, te ia miliţia şi te duce şi te internează la balamuc 60 de zile să te caute la cap. Doamna cu pricina văd că nu a deranjat pe nimeni aşa", a spus Victor Ciutacu la România TV.

Ba mai mult, Victor Ciutacu spune că, în cazul său, poliţia a propus începerea urmăririi penale a agresorului, dar procurorul ar fi decis că nu este cazul.

"A fost făcută plângere, am făcut contestaţie la decizia procurorului inclusiv în instanţă. Am primit plic după plic. Am dat declaraţie la poliţie, poliţia a propus începerea urmăririi penale şi atât", a mai spus Victor Ciutacu.

Incidentul la care a făcut referire Victor Ciutacu a avut loc într-un mall din Capitală, în 2010.

"Doi susţinători foarte fervenţi de-ai preşedintelui au simţit nevoia să-mi rupă mie picioarele preventiv, urmând să vină pe listă Badea, Gâdea şi în general toţi", a declarat Victor Ciutacu. Potrivit ziaristului, agenţii de pază "s-au uitat foarte contemplativ, păreau că veghează", însă nu au intervenit, scria atunci Antena3.

Ciutacu, explicaţii pe larg într-un interviu pentru DC NEWS

„Era încă în vremea în care domnul Băsescu împărăţea țara. Unul dintre fanii foarte vocali ai domnului Băsescu a simţit nevoia să se manifeste şi din punct de vedere fizic. Nu a apucat, într-un final, pentru că am plecat. Tot incidentul a fost filmat. Reclamaţie la poliţie, propunere de urmărire penală. Parchetul a considerat că domnul nu reprezintă un periculos şi nu merită să cerceteze. Cazul a rămas închis. Neînceperea urmăririi penale pentru că „starea de temere nu a fost suficient de accentuată.

Am reacţionat după principiul cel mai deştept cedează. Am părăsit eu locul, astfel încât să nu generez un incident public. A încercat să vină după mine, dar m-am urcat în taxi şi dus am fost. Nenorocirea este că la vremea respectivă era un copil minor cu mine, dar nu a contat. Pentru Poliţie a contat pentru că a propus începerea urmăririi penale. Pentru procuratură nu a contat”, a povestit Victor Ciutacu pentru DCNews, la finalul lunii martie.