Data publicării: 17:17 08 Noi 2025

Vicepremierul Oana Gheorghiu îi amenință cu procesele pe cei care o acuză de propagandă antisuveranistă
Autor: Bogdan Bolojan

Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?” FACEBOOK OANA GHEORGHIU
 

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că analizează posibilitatea de a-i acționa în judecată pe cei care au afirmat că ar fi plătit artiști, din banii Asociației „Dăruiește Viață”, pentru promovarea de propagandă antisuveranistă.

„Am trimis un drept la replică, sper să se publice şi mă voi gândi serios la a-i da în judecată pe oamenii care fac asta, nu pentru mine, ci pentru cei 350.000 de oameni”, a afirmat vicepremierul în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24.

Oana Gheorghiu a spus că a coordonat în ultimii ani proiecte în valoare de peste 100 de milioane de euro, menționând că rezultatele acestora pot fi observate în activitatea Asociației „Dăruiește Viață”, cunoscută în special pentru construirea Spitalului de Copii din cadrul Spitalului Marie Curie.

„Spitalul acela există. Astăzi, când vorbim aici, copiii sunt trataţi acolo. Copiii sunt operaţi în acest moment. Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii aceia, că i-am plătit vedetelor, este greu, este nedrept. Şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, pentru aceia care au contribuit şi care se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt de fapt doar dezinformaţi”, a spus vicepremierul.

Gheorgiu: "Sufăr pentru colegii mei" 

Ea a mai adăugat că situația afectează echipa cu care a lucrat la proiectele caritabile și a menționat că inițiativele derulate de asociație au mobilizat un număr mare de oameni din țară și din străinătate.

„Sufăr pentru colegele mele, pentru colegii mei, pentru toţi oamenii care au muncit acolo. Sper că, dacă au ceva cu mine, să se întoarcă la mine şi să lase acest proiect care a fost un proiect extraordinar, care a mobilizat o Românie, să îl lase în pace”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Declarațiile vin după o serie de controverse apărute în mediul online și în presă, în care au fost vehiculate informații potrivit cărora fondurile Asociației „Dăruiește Viață” ar fi fost utilizate în alte scopuri decât cele declarate. Gheorghiu a negat aceste acuzații și a transmis că toate proiectele organizației au fost derulate transparent, conform legislației și statutului asociației.

Asociația „Dăruiește Viață” este una dintre cele mai vizibile organizații nonguvernamentale din România, fondată în 2012, cunoscută pentru proiectele din domeniul medical, printre care și construirea primului spital de oncologie pediatrică din țară.

