Problemele cu care se confruntă românii mutați în Ungaria. Keresztes Demelza: Aici suntem bine primiți, dar după aceea ți se spune tot că ești român. Asta câteodată doare!

Aceasta a povestit care au fost pașii pe care i-a făcut pentru a-și găsi un loc de muncă în Ungaria și pentru a se putea integra.

„Eu am făcut un curs de agroturism la care aveai asigurare și trebuia să te prezinți opt ore pe zi la curs. Aveai un examen la sfârșit, pe care trebuia să-l iei. Dacă nu-l luai, plăteai toți banii înapoi pe cele nouă luni, deci nu era o sumă foarte mică. Aveai un stres să înveți și să iei și examenul ca să nu plătești înapoi. Am făcut și acest curs, după care am urmat niște programe start-up pentru reintegrare a celor care sunt fără locuri de muncă și a revitaliza locurile defavorizate ale comunităților din satele și comunele din Ungaria. Și am luat parte la acel program.

Am început de jos, după care am început să lucrez la bibliotecă, să mă prezint la expoziții, să fac programe pentru copii. I-am dus pe cei cu care eram la primărie să viziteze Oradea, am încercat să prezint ce avem noi aici în Ungaria și ceea ce este în România, să ii fac să ne accepte mai ușor, să vadă că și noi avem lucruri frumoase și chiar dacă nu punem bine accentul, suntem ca și ei.”, a spus Keresztes Demelza.

Întrebată dacă, în activitățile pe care le-a organizat, a simțit reticență din partea participanților maghiari și români, aceasta a răspuns că reticența a venit din partea maghiarilor pe care a încercat să-i determine să fie mai deschiși.

„Din partea României nu am întâlnit. Din partea lor, să spunem 89% au fost foarte deschiși, dar și mai puțin deschiși. Încercam să-i fac să se simtă bine pentru a nu se simți acea diferență pe care încearcă câteodată să o facă simțită, să-i fac să fie mai deschiși, pentru că asta este toată problema: deschiderea. Eu vă spun cum este și in România, oricine merge este întotdeauna bine primit, și aici suntem bine primiți, dar după aceea ți se spune tot că ești român. Asta câteodată doare.”, a adăugat aceasta.

Keresztes Demelza a vorbit și despre nepotismul din instituțiile Ungariei.

„Nepotisme există peste tot. Dacă vrei un loc de muncă bun trebuie să fii recomandat de cineva. Nu contează cât de bine face cineva ceva, dacă are pe cineva undeva, îl recomandă și obține un job bun. Cam așa funcționează, și mai funcționează și în România, din păcate. La instituții, de exemplu, când mergi este civilizație, este mai curat, mai cu bun simț, oamenii nu stau unul peste altul, grămadă. Din acest punct de vedere este o diferența.”, a mai spus Keresztes Demelza.

