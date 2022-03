Viața lui Volodimir Zelenski, lucruri mai puțin știute. Putin râdea la glumele lui, iar Medvedev nu se mai sătura de ele

Probabil cu toții știți deja că înainte de a deveni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a fost un actor de succes. De multe ori juca în filme de comedie sau în spectacole de stand up comedy. Încă de pe atunci Zelensky era văzut ca fiind un bărbat curajos, care nu se ferea să critice marii politicieni sau să facă glume deocheate despre ei. Totuși, jurnalistul Vitalie Cojocari a povestit într-o postare pe Facebook și alte detalii despre viața lui Volodimir Zelenski, mai puțin știute.

"Ze, clovn sau erou? Despre Zelenskii s-a scris un Pacific de cerneală. Sunt multe păreri pro și contra. Ze este ovaționat în picioare de membrii Parlamentelor din Vest. Ze este considerat trădător, dușman, nazist în Rusia. Am citit și am urmărit biografia președintelui ucrainean - o biografie cât un film - încă de pe vremea când era doar un actor într-o emisiune de comedie. Am decis să vă povestesc aici despre Zelenskii, aka Ze. O fac fără să vă dau opinii și păreri personale. Doar informații și explicații. Ca de obicei, vreau ca opiniile voastre să fie documentate. Să începem.

Unde s-a născut Volodimir Zelenski

Vladimir/Volodimir Zelenskii s-a născut acum 44 de ani într-o familie de intelectuali din Krivoi Rog, un oraș mare, industrial, din sudul Ucrainei. Drumurile importante din regiunea Dnepr sau Herson sunt acum controlate în mare parte de armata rusă. Nu și orașul de naștere a lui Zelenskii. Tatăl lui Zelenskii este profesor universitar, matematician. Familia sa are origini evreiești. În copilărie a vorbit rusa și... oleacă de mongolă. Nu este o glumă. Tatăl său a primit o invitație să muncească în Mongolia, unde Uniunea Sovietică avea interese. Au stat în marea stepă mongolă vreo 4 ani până ce micuțul Vladimir a ajuns în clasa I.

Mama lui Zelenskii este inginer. A fost cea care a insistat ca familia să se întoarcă în Krivoi Rog. Poate ați auzit despre Krivoi Rog. Este unul din cele mai lungi orașe din Europa. Are vreo 120 de km lungime. Numele orașului s-ar traduce în limba română: ”Cornul Strâmb”.

Orașul în care s-a născut Zelenski, legături economice cu România

”Cornul Strâmb” este un centru industrial, universitar din Ucraina. Are și anumite legături economice cu România. Țara noastră a investit pe vremea comunismului un miliard de dolari într-un combinat minier, astăzi abandonat.Cu 40 de ani în urmă, așa cum se întâmpla în mai toate orașele industriale din fostul imperiu sovietic, viața în Krivoi Rog era dură, ba chiar periculoasă.

Zelenskii, un băiețel micuț de înălțime(nu este nici acum înalt - 170cm), a trebuit să învețe să apere. Așa a ajuns să facă sport. Lupte greco-romane, apoi atletism. Părinții au insistat să cânte și la pian, a învățat chitara, dans, a făcut parte din ansamblul școlii. Un oraș industrial nu este cel mai sigur loc din lume pentru un băiețel sfrijit, chiar și antrenat în lupte greco-romane. Așa că, spune Zelenskii, a trebuit să-și dezvolte alte abilități. A înțeles, de pildă, că trebuie să-și facă prieteni buni, să se bazeze pe oameni de încredere. Explica ulterior că asta i-a transformat viața și i-a modelat caracterul. Susține că este om de echipă.

Cum a devenit actor

Pentru că era un tip vorbăreț, haios, plin de glume, a început să joace în KVN. Pentru cine nu știe, KVN este una dintre cele mai cunoscute emisiuni de umor din Rusia difuzate de postul de stat de televiziune Pervâi Kanal. Reînființată înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, KVN este un fel de stand up comedy de echipă. Diferite sketchuri umoristice satirizau societatea rusă. Spun satirizau pentru că, în ton cu moda Rusiei vremurilor noastre, KVN-ul este criticat acum pe motive de cenzură. Și anume, că i s-a tocit penița, iar glumele nu mai sunt usturătoare, ci de laudă. KVN a fost o etapă lungă și importantă din viața lui Zelenskii.

Președintele Ucrainei a apărut la Pervâi Kanal, la KVN, în Moscova, când era student la drept în Universitatea din Krivoi Rog. Aparițiile sale erau la început episodice, dar memorabile. A ajuns destul de repede să scrie glumele echipei. Doar că avea vise prea mari, iar echipa numită Krivoi Rog nu-l vedea lider. S-a întors de la Moscova în orașul natal, în Krivoi Rog, și-a strâns propria echipă, apoi a început din nou, de jos. Ca să ajungi la KVN, la televiziunea Pervâi Kanal, trebuie să treci prin multe concursuri de inițiere. Este un fel de Champions League umoristic. Trebuie să câștigi mai întâi liga KVN din propria țară. La final te califici în prima ligă KVN și apari pe Pervâi Kanal, la televizor, unde te vede multă lume. Lucru pe care Zelenskii l-a făcut în vreo 2 ani cu noua sa echipă, Kvartal 95/Cartierul 95.

Actorul Zelenski a jucat și în fața lui Vladimir Putin

Cartierul 95 era numele unei zone din Krivoi Rog. Zelenskii era motorul, generatorul de idei, actorul principal. Un fel de locomotivă. A tras echipa după el până au ajuns în KVN-ul mare, adică la Pervâi Kanal. Așa a fost cunoscut în toate colțurile fostei Uniuni Sovietice. Din țările Baltice, în Republica Moldova, până în Kazahstan și Siberia întinsă. V-am spus doar, KVN este foarte popular. Câțiva ani la rând i-a amuzat pe ruși, baltici, kazahi, azeri, armeni, cetățeni moldoveni dansând, scălâmbăindu-se, glumind, cântând. Era o vedetă în ascensiune. Își vedea visul cu ochii. Dorințele sale de a se face diplomat, apoi economist, apoi inginer au fost uitate pe rând. Era vedeta umoristică a emisiunii KVN. Probabil că l-ați văzut deja în tot felul de situații la limita absurdului, penibilului, îmbrăcat ciudat, dansând și vorbind straniu. Multe imagini îs din acele vremuri.

A cântat, a dansat, a glumit, a făcut actorie și stand up comedy câțiva ani la rând în KVN. Uneori chiar și în fața președintelui Putin, un invitat de onoare al emisiunii. Nimic nu anunța însă norii negri.Directorul KVN, rusul Alexandr Masleakov, avea alte planuri pentru ucraineanul Ze. L-a chemat și i-a zis că îl poate ajuta să rămână la KVN într-o funcție importantă. Talentul său era necesar KVN-ului. Ar fi fost autor de glume, un fel de șef pe departamentul de creație. La vremea aceea părea ceva de vis. Unui puști din Krivoi Rog i se deschideau porțile KVN-ului. Putea influența umorul rusesc. Directorul Masleakov avea o singură condiție - echipa sa, Kvartal 95, urma să se desființeze și se întorcea în Ucraina, în Krivoi Rog. Oferta era mai mult decât tentantă în acel moment. Ce a făcut Zelenskii? L-a refuzat pe Masleakov. A plecat de la Moscova. A rupt relațiile cu șeful KVN, cu care s-a și certat, spune Ze. În schimb, și-a păstrat echipa.

Lui Medvedev îi plăceau atât de mult glumele lui, încât la spectacole cerea și mai multe glume

Apropo, una dintre membrii importanți ai echipei era soția sa, Elena Zelenskii. Fostă colegă de școală, din același an, dar o prezență foarte discretă, căreia nu-i place să iasă în față. Întors în Ucraina, rupând relațiile cu KVN, Zelenskii spune că a trebuit să o ia de la zero. Din nou. Era un pariu riscant. Au mai fost și alte echipe care au plecat din KVN, au încercat să-și facă un nume în industria show-ului. Foarte puțini au izbândit. Câțiva au reușit cumva pe cont propriu, ca actori, ori s-au băgat în proiecte comune, pe la alte televiziuni, de pildă, Comedy Club. Zelenskii a început să producă spectacole de comedie. A început să scrie scenarii pentru filme. A acceptat invitații la diferite evenimente publice la care era invitat. Apoi și-a făcut propria emisiune la televiziunile din Ucraina. Apoi a devenit directorul general al unei televiziuni din Ucraina.

Povestește că a ajuns extrem de solicitat pentru tot felul de evenimente speciale, corporatiste în Rusia. Pe vremea aceea președintele Rusiei era Medvedev. Îl amintesc aici pentru că a făcut spectacole la care Medvedev era unul dintre spectatori și la solicitarea lui a fost ”ținut” peste program pentru a mai face glume. Cu adevărat spectaculos este că dat afară de la KVN, a revenit totuși la Pervâi Kanal, postul de televiziune de stat. De data asta cu diferite showuri, filme, seriale pe care le producea, le scria, iar în unele juca. Decizia de a nu accepta oferta lui Masleakov a fost nu doar înțeleaptă, ci și extrem de profitabilă. Banii curgeau cu nemiluita în conturile lui Zelenskii.

Câți bani primea pentru un eveniment

Pentru un singur eveniment la care participa lua 250 de mii de euro, spune el. Popularitatea îi era și mai mare decât averea. Participarea lui Ze la ”Dansând cu starurile” a fost una dintre cele mai de succes emisiuni produse în Ucraina acelor vremuri, arătau cifrele din acel moment. Adică finala din 2006. Pe care a și câștigat-o.Popularitatea și banii pe care îi câștiga îi aduceau un soi de libertate de care se folosea pe deplin. Făcea mișto de toți politicienii din Ucraina, din Rusia la emisiunile și concertele sale. Oligarhii, președinții Ucrainei încercau să-l cumpere.

De pildă, Yanukovich, președintele pro-rus al Ucrainei i-ar fi oferit 100 de milioane de dolari ca să nu-l mai bage în colimatorul ironiilor sale, a declarat la un moment dat Zelenskii. Spune că ar fi refuzat banii. Fără o legătură cu asta, în scurt timp au început atentatele asupra sa, povestește el. Serviciile ucrainene au descoperit că mașina urma să-i fie aruncată în aer. Filmele pe care le făcea în Rusia, filme ușurele, de comedie, extrem de gustate și urmărite de publicul rus, l-au făcut și mai bogat. Emisiunile sale de divertisment și comedie de la televiziunile din Ucraina aveau rating de Everest. Era împreună cu echipa sa, Kvartal 95, cea pe care KVN-ul rusesc a refuzat-o. Apropo, emisiunile sale erau în limba rusă.

Spectacolele lui Zelenski, o combinație între Vacanța Mare și Las Fierbinți

Dacă mi se permite o comparație, ce făcea Ze era o combinație de Divertis, Vacanța Mare și Las Fierbinți. Dacă în Ucraina era extrem de popular, din Rusia îi veneau sume de bani și proiecte cu un surplus financiar enorm. Doar că se ridicau iar nori negri peste viața comediantului Ze. Rușii au luat Crimeea, apoi a izbucnit războiul din Donbas. Ucraina și Rusia intrau pe făgașul unui conflict care se anunța dur, sângeros. Ucrainenii cu afaceri în Rusia și invers, rușii cu afaceri în Ucraina și-au văzut businessurile afectate.

Zelenskii a luat partea Ucrainei, și-a manifestat nemulțumirea deschis față de anexarea Crimeei. Prin urmare, toate proiectele lui din Rusia au încetat brusc. ”Foștii mei prieteni din Rusia nu mă mai sună, au uitat telefonul meu”, spunea deseori Ze. Unul din filmele rusești în care juca și pe care l-a produs a fost interzis în Ucraina. Relațiile cu Rusia, cu rușii care îl plăceau până în acel moment s-au răcit.

Zelenski l-a luat la pumni pe un rus, în cadrul unei emisiuni

În timpul unui spectacol, Zelenskii l-a luat la pumni pe un rus, care a început să facă scandal din cauza unor glume despre Rusia. ”A fost un provocator”, și-a explicat ulterior comportamentul. Refuzat în Rusia, a doua oară după KVN, a continuat să-și vadă de comedia sa în Ucraina.Mi-e greu să fac o caracteristică a umorului lui Ze. Pot spune doar că de multe ori este direct, adică țintit către anumite personaje. De cele mai multe ori personaje politice.

Primarul Kievului era schițat ca un personaj fără prea multe capacități intelectuale, ca să nu zic mai mult. Fostul președinte Poroșenko - fără scrupule și avar. Prost și trădător era Yanukovich. Oligarhii ucraineni erau și ei niște avari, ipocriți care vor să se îmbogățească furând poporul și tot așa. Lipseau miștourile pe care le știm strâns legate de umorul românesc. În plus, nu se înjura. Ori dacă se făcea, era mai curând o excepție. Nu regula.

Cum a ajuns Zelenbski președintele Ucrainei

Despre umor Zelenskii spunea: ”Nu cred că trebuie să-ți ceri scuze pentru umor. Doar dacă ceva undeva s-a strecurat o glumă despre familie - eu sunt foarte atent la faza asta”. Politica era sursa de inspirație pentru glumele lui Zelenski. Vârful de lance a fost acel serial pe care îl știu cu toții și care, spun mulți, l-a ajutat să devină președinte. Pe scurt, un profesor de istorie se supără, are un monolog memorabil în clasă, iar supărarea sa pe situația din Ucraina ajunge pe net. Acolo se viralizează, oamenii simpli îi dau dreptate profesorului.

Când acesta candidează la funcția de președinte, este ales. Forțând mult asemănările, putem vedea că Sluga naroda/Slujitorul poporului este un fel de Las Fierbinți despre politică, corupție și cum să ne schimbăm țara în ceva mai bine. Zelenskii și-a ales numele de campanie ”Ze” și... a fost ales președinte cu un scor istoric de peste 70%. Dar ratingul său s-a cam topit în timpul mandatului. Cel puțin asta arătau sondajele înainte de război. Un ideal frumos în film pare greu de pus în practică.

Despre o eventuală cădere în sondaje, Zelenskii spunea în campania electorală:”la început mă vor murdări, după asta mă vor respecta, apoi vor plânge când voi pleca”.

Și a venit războiul...

Apoi a venit războiul, iar voi știți restul poveștii. Zelenskii a refuzat să fugă din Ucraina. S-a îmbrăcat în culori Kaki. A ținut discursuri memorabile în fața celor mai importante Parlamente din Vest. A vizitat spitale cu răniți. A făcut declarații urmărite de tot globul într-un moment dificil pentru țara pe care o conduce.Desigur, există și anumite controverse legate de numele său. În timpul campaniei electorale au fost descoperite niște proprietăți scumpe din UE, care ar fi fost nedeclarate în Ucraina. A apărut în scandalul Pandora Papers cu fonduri nedeclarate. A fost acuzat de multe ori că are afaceri cu Rusia, în ciuda faptului că această țară a agresat Ucraina rupând Crimeea. Zelenskii s-a apărat susținând că vila sau vilele este anunțată, legală. La fel și afacerile sale din Rusia pe care le-a declarat în conformitate cu legislația ucraineană.

Dușmanii săi politici au încercat să facă din el un filorus, mai ales că vorbea prost ucraineana. Zelenskii s-a pus pe studiat la 40 de ani ucraineana, care este diferită de rusă, adică este altă limbă, iar acum îl auzi vorbind foarte rar în rusă. Și nu în ultimul rând, i s-a reproșat apropierea de oligarhul Igor Kolomoiskii - al treilea cel mai bogat ucrainean, dar și ”mogul” de presă.

Zelenski: Charlie Chaplin a fost cel mai mare clovn, a fost geniu și a luptat împotriva fascismului

Zelenskii a explicat de ce s-a băgat în politică. Susținea că are de toate, că are bani, popularitate. Tot ce vrea. Doar că nu poți fi fericit într-o țară în care alții sunt săraci. Tot în timpul campaniei electorale a fost întrebat cum va negocia cu Putin Donbasul, Crimeea? A spus că l-ar fi întrebat pe Putin:” De ce ați venit peste noi? Spuneți-mi punct cu punct. Aș fi luat acele puncte, le-aș citi, dar de pace, sincer vorbind, avem nevoie în condițiile noastre. De aceea le-aș spune: ”Dar iată care sunt și solicitările noastre”. Apoi ne-am fi întâlnit undeva la mijloc”.

Acum are posibilitatea să demonstreze în realitate ce abilități de negociere are. Vedem cum se descurcă. Nu știu dacă v-ați lămurit dacă Ze este un președinte onorabil sau un clovn. Ce credeți? Hai să vă spun ce a spus chiar Zelenskii când a fost întrebat despre asta: Charlie Chaplin a fost cel mai mare clovn, a fost geniu și a luptat împotriva fascismului, apropo.", a scris Vitalie Cojocari pe pagina sa de Facebook.

