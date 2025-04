Viaţa în Iran, dincolo de ce vedem la televizor. Cum a descoperit ”cuplul călător” o altă față a acestei ţări

"Sunt oameni foarte deschişi, foarte educaţi. Femeile sunt privite ca un egal al bărbatului, iar aici mă refer la familiile care ne-au găzduit, nu vorbesc la nivel general. Acasă femeile îşi dădeau voalul jos, obişnuiau să trăiască o viaţă oarecum occidentală între pereţii casei, pentru că au rămas cu amintirea anilor respectiv. Am asistat la petreceri cu muzică, dans, jocuri în familie. (...) Ca femeie m-am simţit respectată şi încurajată să mă port aşa cum sunt eu. Uneori, când intram în anumite familii mai tradiţionaliste în care femeile erau acoperite şi acasă, am vrut să respect lucrul acesta şi să-l fac şi eu, dar nu, chiar şi bărbaţii mă încurajau să mi-l dau jos, că nu are niciun sens", a povestit, pentru DC News, Claudia Isai.

Claudia Isai a povestit şi un moment în care i-a văzut pe iranieni strângându-se într-un loc care se afla pe locul unuo fost lac sărat, pentru a se distra: "Erau mai multe autocare care s-au adunat acolo, într-o zonă foarte întinsă şi au început să scoată boxe, a început muzica, dansul, pentru că acolo poliţia nu vine. Şi erau persoane de vârsta a doua, vârsta a treia, cu copii, cu nepoţi. Seara făceau foc de tabără şi aceea reprezenta, pentru ei, libertatea".

VIDEO:

Claudia Isai și Marius Poto au povestit, în exclusivitate pentru DC News, cum a început povestea lor. Înainte de a începe să călătorească, Claudia Isai a lucrat în domeniul resurselor umane, recrutare, zona IT și consultanță, iar Marius Poto a lucrat în vânzări și business development în IT. Experiențele din voluntariat și călătoriile în diverse țări le-au trezit dorința de a explora lumea, iar într-o zi au decis să pornească pe un drum propriu.

Călătoriile cuplului au costat 12.000 de euro pentru un an, fiind gândite ca o experiență de durată și în profunzime. Aceștia au economisit mergând cu autostopul, fiind găzduiți de localnici și evitând cheltuielile mari pe cazare și mâncare, preferând autenticitatea și contactul direct cu oamenii și cultura locurilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News