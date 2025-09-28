€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 21:08 28 Sep 2025 | Data publicării: 21:03 28 Sep 2025

EXCLUSIV Vești bune și rele pentru Balanță, Rac și Fecioară. Berbecul va avea dispute cu partenerul
Autor: Daniela Simulescu

woman-autumn-park Sursă foto: Freepik
 

Careul Mercur-Jupiter le va obliga pe unele zodii să ia decizii.

În săptămâna ce urmează, astrele nu ne-au pregătit multe evenimente. Mercur din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac, iar Venus se va întâlni cu Nodul Sud în Fecioară. Primul îi poate face pe cei mai timizi să iasă din zona de confort, dar și pe cei energici să exagereze, în special în zona comunicării. Cel de-al doilea le va arăta unora dintre noi că au unele tipare pe plan amoros, unele destul de pragmatice.

Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur, din semnul tău, va face un careu cu Jupiter din casa a zecea. Este posibil să promiți mai multe decât poți duce din punct de vedere profesional. Adică, acest aspect este nemaipomenit pentru a te scoate în față, a te face vizibil sau popular. Însă, dacă te ia gura pe dinainte, s-ar putea să regreți ulterior. Conjuncția lui Venus, guvernatoarea ta, cu Nodul Sud din casa a douăsprezecea, îți va aduce conștientizări legate de capacitatea ta de sacrificiu.

Rac/Ascendent în Rac

Vei avea parte de un du-te vino permanent, mai ales în ceea ce privește gospodăria sau anumite probleme din familie. Unii membri ai familiei spun multe și nu se țin de cuvânt. Sau tu vrei să crezi că le poți rezolva singur pe toate, dar vei accepta, până la urmă, că ai nevoie de ajutor. Dar atâta timp cât Jupiter este în semnul tău, sigur vei găsi jumătatea plină a paharului în orice situație.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, face un careu cu Jupiter. Chiar dacă ai deja pregătit un buget al săptămânii,  trebuie să știi că nu te vei putea ține de el. Vor apărea cheltuieli neprevăzute, din cauza ta sau a apropiaților. Iar conjuncția Venus-Nodul Sud din semnul tău este potrivită pentru a-ți reaminti de garderobă. Poate îți cumperi o haină nouă, la modă acum. Sau poate decizi să îți faci o schimbare de look.

Berbec/Ascendent în Berbec

Careul Mercur-Jupiter se va resimți în relațiile personale. Între tine și partener se va isca o competiție din aproape orice. Pur și simplu, fiecare dintre voi vrea să îi demonstreze celuilalt că este mai bun. La prima vedere, poate părea o atitudine puerilă fără repercusiuni, însă poate deveni foarte nocivă. Cel mai bine ar fi să acceptați că sunt momente în care nu aveți dreptate în același timp.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 18 minute
Actrița Olga Delia Mateescu: Pe mine nu m-a marcat niciun personaj, eu le-am marcat pe ele
Publicat acum 58 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Vești bune și rele pentru Balanță, Rac și Fecioară. Berbecul va avea dispute cu partenerul
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Fostul ministru chinez al Agriculturii, condamnat la moarte pentru corupție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close