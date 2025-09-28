Vești bune și rele pentru Balanță, Rac și Fecioară. Berbecul va avea dispute cu partenerul

În săptămâna ce urmează, astrele nu ne-au pregătit multe evenimente. Mercur din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac, iar Venus se va întâlni cu Nodul Sud în Fecioară. Primul îi poate face pe cei mai timizi să iasă din zona de confort, dar și pe cei energici să exagereze, în special în zona comunicării. Cel de-al doilea le va arăta unora dintre noi că au unele tipare pe plan amoros, unele destul de pragmatice.

Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur, din semnul tău, va face un careu cu Jupiter din casa a zecea. Este posibil să promiți mai multe decât poți duce din punct de vedere profesional. Adică, acest aspect este nemaipomenit pentru a te scoate în față, a te face vizibil sau popular. Însă, dacă te ia gura pe dinainte, s-ar putea să regreți ulterior. Conjuncția lui Venus, guvernatoarea ta, cu Nodul Sud din casa a douăsprezecea, îți va aduce conștientizări legate de capacitatea ta de sacrificiu.

Rac/Ascendent în Rac

Vei avea parte de un du-te vino permanent, mai ales în ceea ce privește gospodăria sau anumite probleme din familie. Unii membri ai familiei spun multe și nu se țin de cuvânt. Sau tu vrei să crezi că le poți rezolva singur pe toate, dar vei accepta, până la urmă, că ai nevoie de ajutor. Dar atâta timp cât Jupiter este în semnul tău, sigur vei găsi jumătatea plină a paharului în orice situație.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, face un careu cu Jupiter. Chiar dacă ai deja pregătit un buget al săptămânii, trebuie să știi că nu te vei putea ține de el. Vor apărea cheltuieli neprevăzute, din cauza ta sau a apropiaților. Iar conjuncția Venus-Nodul Sud din semnul tău este potrivită pentru a-ți reaminti de garderobă. Poate îți cumperi o haină nouă, la modă acum. Sau poate decizi să îți faci o schimbare de look.

Berbec/Ascendent în Berbec

Careul Mercur-Jupiter se va resimți în relațiile personale. Între tine și partener se va isca o competiție din aproape orice. Pur și simplu, fiecare dintre voi vrea să îi demonstreze celuilalt că este mai bun. La prima vedere, poate părea o atitudine puerilă fără repercusiuni, însă poate deveni foarte nocivă. Cel mai bine ar fi să acceptați că sunt momente în care nu aveți dreptate în același timp.