Veşti bune din Constanţa. Puntea vaporului pe care ieri se aflau 8 oameni în pericol de scufundare a ieşit de sub apă. Nava se redresează

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a anunţat că puntea principală a vaporului care se afla în pericol de scufundare în Portul Constanţa a ieşit de sub apă iar nava se redresează.



"R/M BRIZO, aparţinând Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, a reuşit să restabilească curentul electric pe nava avariată JETMAX 2 şi a început pomparea apei din bancul de balast inundat. Puntea principală a ieşit de sub apă, iar nava începe să se redreseze. R/M BRIZO rămâne în continuare în asistenţă", potrivit sursei citate.



Nava JETMAX 2 este sub pavilion Vanuatu. Are un echipaj format din opt membri şi transporta grâu.



Miercuri seară, Căpitănia Portului Constanţa a dispus ca vaporul aflat în rada exterioară a portului maritim să fie remorcat până în rada interioară şi una dintre navele ARSVOM să ducă la bord pompe submersibile.

*Ştirea iniţială

Operațiune dificilă de salvare de la scufundare în Marea Neagră în cazul unei nave cargo, în apropiere de Portul Constanța. Alerta a fost dată miercuri în jurul orei 15:00. Abia în seara zilei de miercuri s-a reușit o ușoară redresare a navei, în cadrul unei prime perioade de 5 ore a operațiunii.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a anunțat că la bordul navei cargo, ce transportă grâu, se află 8 persoane. ARSVOM a intervenit cu două nave, Phoenix și BRIZO în operațiunea de salvare.

Nava cargo se afla la distanța de 1,2 mile marine, însă inițial nu avea curent și nu a putut ancora, a transmis ARSVOM.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News