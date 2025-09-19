€ 5.0719
Data actualizării: 18:36 19 Sep 2025 | Data publicării: 18:33 19 Sep 2025

EXCLUSIV Venus în Fecioară, schimbări mari pentru zodii. Ce primește fiecare semn zodiacal

Autor: Daniela Simulescu
pexels-olly-712413 Sursă foto: Pexels
 

Venus va sta în Fecioară în perioada 19 septembrie - 16 octombrie 2025.

Tranzitul lui Venus în Fecioară ne va aduce un plus de pragmatism în chestiunile amoroase și financiare. 

Berbec/ Ascendent în Berbec

Vei depune mai multe eforturi pentru îmbunătățirea relației de cuplu. De asemenea, vei acorda atenție suplimentară unor detalii pe partea profesională. Ai nevoie de un proiect care să îți placă.

Taur/ Ascendent în Taur

Venus va tranzita casa a cincea. Deci trebuie să te răsfeți, să fii romantic și să acorzi atenție copiilor. Este o perioadă nemaipomenită în vederea investițiilor în propria persoană.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Venus tranzitează casa a 4-a. O perioadă perfectă pentru a vă ocupa de estetica și confortul locuinței. Veți fi dispuși să investiți în noi obiecte decorative sau să faceți pe plac familiei. 

Rac/ Ascendent în Rac

Venus tranzitează casa a 3-a. Dacă veți folosi cuvintele potrivite, veți primi rezultatele dorite. Vorba dulce mult aduce! Călătoriile vor fi extrem de plăcute.

Leu/ Ascendent în Leu

Veți fi destul de atenți la modul în care vă gestionați banii, iar asta o să vă prindă bine. Urmează o perioadă bună pentru răsfăț, însă unul util. Unii dintre voi vor avea parte de îmbunătățiri pe plan financiar.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Unul dintre cele mai bune tranzite din 2025 pentru voi! Venus aduce încredere în propria persoană, carismă, forță de seducție. Și un nivel de atracție crescut. Este cazul să vă bucurați de viață. Sunteți cea mai investiție a voastră!

Balanță/ Ascendent în Balanță

Venus, propria guvernatoare, va tranzita casa a douăsprezecea. Veți putea accepta unele din greșelile trecutului. Veți fi mai toleranți și vulnerabili. Însă stați departe de relațiile indisponibile!

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Relațiile cu prietenii se vor îmbunătăți. Cu unii dintre aceștia vă veți face planuri de călătorie sau de distracție. Veți fi mai încrezători în viitorul apropiat și veți atrage oamenii potriviți pentru a vă susține.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Venus tranzitează casa a 10-a. Atenția la detalii, implicarea, hărnicia vă vor scoate în față și veți primi recunoașterea șefilor sau a colegilor. Unii dintre voi vor primi noi oportunități pe plan profesional.

Capricorn/ Ascendent în Capricorn

Venus va tranzita casa a 9-a. Urmează o perioadă nemaipomenită pentru planificarea și efectuarea călătoriilor. Dorul vostru de ducă va fi uimitor! De asemenea, veți fi preocupați de studiu și cunoaștere.

Vărsător/ Ascendent în Vărsător

Cu Venus în casa a opta, trebuie să știți ceva. După o pierdere, urmează un câștig. Mai ales pe plan financiar. În plus, acest tranzit este bun și pentru intimitate și relațiile profunde.

Pești/ Ascendent în Pești

Venus va tranzita casa a șaptea. Veți descoperi noi lucruri despre partener, unele care să vă facă să vă reîndrăgostiți. Cei singuri vor avea mai multe oportunități.

