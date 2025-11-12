€ 5.0846
Internațional

DCNews Stiri Internațional Venezuela mobilizează 200.000 de soldați, după ce SUA au trimis cel mai mare portavion în regiune
Data actualizării: 14:13 12 Noi 2025 | Data publicării: 14:13 12 Noi 2025

Venezuela mobilizează 200.000 de soldați, după ce SUA au trimis cel mai mare portavion în regiune
Autor: Ioan-Radu Gava

portavion sua Foto: Unsplash
 

Venezuela mobilizează aproape 200.000 de soldați, a anunțat ministrul Apărării, Vladimir Padrino López.

Atât unitățile militare regulate, cât și Miliția Bolivariană - o forță de rezervă creată de fostul președinte Hugo Chvez în onoarea lui Simon Bolivar - vor efectua exerciții militare, potrivit moroccoworldnews.

Lopez afirmă că pregătirea țării include „desfășurarea masivă de forțe terestre, aeriene, de transport maritim, fluviale și cu rachete”. El a adăugat că aproape 8 milioane de cetățeni venezueleni se antrenează, de asemenea, pentru mobilizare.

Venezuela a mobilizat armata, după ce SUA au trimis cel mai mare portavion în regiune

Această mișcare vine ca răspuns la prezența robustă a navelor de război americane în Caraibe și America Latină. Marți, Marina SUA a confirmat sosirea celui mai mare portavion american în regiune, USS Gerald R. Ford.

O mare parte din retorica de campanie a președintelui american Donald Trump s-a concentrat pe oprirea traficului de droguri din America Latină - în special Venezuela - în SUA.

Din noiembrie, armata americană a lansat o serie de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Drone MQ-9 Reaper, aeronave cu pilot, inclusiv avioane de luptă AC-130J, și avioane de vânătoare au efectuat atacurile, care au dus la moartea 79 de persoane în 19 operațiuni. Distrugătoare de rachete și unele dintre cele mai mari și mai avansate portavioane din lume constituie majoritatea navelor Marinei desfășurate în Caraibe.

Trump a aprobat operațiuni ale CIA în Venezuela

Deși Pentagonul nu a declarat oficial război Venezuelei, Trump continuă să mobilizeze resurse militare și de informații și a aprobat chiar și operațiuni ale Agenției Centrale de Informații (CIA) în țara din America Latină.

La un nivel geopolitic mai larg, motivul și strategia finală a lui Trump este probabil să îl înlăture de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, în timp ce Venezuela face apel la Rusia și China pentru sprijin.

