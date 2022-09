Alex Velea, înțepături la adresa unor colegi de breaslă: Îl invocă pe Dumnezeu doar ca să pară smeriți

"Îl iubesc. Dumnezeu e iubire. Și asta mă ghidează în viață. Nu cred în falsa evlavie pe care o văd tot mai des. Mai ales la câțiva colegi de breaslă. Îl invocă pe Dumnezeu doar ca să pară smeriți. În spatele vorbelor culese din fel de fel de cărți – pe unele nici nu le-au citit, doar le-au fost povestite de diverși – stau fapte care sunt în antiteză cu ce vor să exprime atunci când vorbesc în citate. Și revenind… am o relație bună cu Bunu. Cred în El și îi mulțumesc în fiecare zi pentru ce sunt și pentru ce mi-a oferit", a spus Alex Velea pentru viva.ro.

"Nu m-a luat valul niciodată"

Artistul a vorbit și despre educația pe care a primit-o din partea părinților săi și dragostea pe care le-o poartă.

"Am fost educat să fiu modest, dar conștient de mine. De abilitățile mele sau atunci când excelez (în anumite situații și dacă e cazul). Nu-mi stă în caracter să mă laud. Faptele vorbesc de la sine. Nu m-a luat valul niciodată. Nici aere de vedetă n-am avut. Sunt un superstar doar când sunt pe scenă. Atunci, da… sunt altcineva. Măreț, strălucitor. În viața de zi cu zi, sunt un om aproape normal. Plătesc la fel ca voi facturi și ne putem întâlni la magazinul din colț", a spus Alex Velea.

"Am cei mai buni părinți din lume. Nu mai există alții ca Ei. Îi iubesc foarte mult și le mulțumesc pentru tot ori de câte ori am ocazia. Nu există suficiente cuvinte care să descrie ce simt pentru Ei", a mai mărturisit cântărețul.

