Connect-R, ATAC la Alex Velea și detalii despre dependența de droguri: Este un MONSTRU! Am luat o perie de sârmă şi mă frecam, să acopăr

Connect-R, pe numele său real Ștefan Relu Mihalache, a avut de-a lungul anilor un succes uriaș, menținându-se permanent în topurile muzicale, mai ales cu piesa "Vara nu dorm". Mai mult, este primul rapper român care a urcat pe scena Eurovision.

Connect-R a fost invitatul lui Denise Rifai de duminică seara, în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D, acolo unde a făcut declarații incredibile despre trecutul său, despre consumul de droguri, dar și despre ruptura de Alex Velea.

Cântărețul a fost născut și crescut în București, într-o familie modestă de etnie romă și a dezvăluit că s-a simţit ruşinat cu familia sa atunci când era mai mic, pentru că toată lumea râdea de el.

"O singură dată mi-a fost ruşine cu familia mea. Pentru că veneam de afară, unde eram făcut ţigan. Am venit acasă şi am întrebat-o pe mama mea, iar ea mi-a spus că nu sunt ţigan, că sunt român. Iar eu mă duceam afară, ca fraierul, şi spuneam că nu sunt ţigan, că am vorbit cu mama.

După care am crescut şi am realizat, da, sunt ţigan, dar tot mic eram şi nu realizam adevărul la nivel profund, că nu e nicio problemă în a fi ţigan.

Într-adevăr, mi-a fost ruşine. Simţeam repulsie faţă de toată treaba asta, ţin minte că, la un moment dat, am luat o perie de sârmă şi mă frecam, să văd dacă iese treaba asta, să acopăr, să nu observe lumea că sunt ţigan", a declarat Connect-R.

Connect-R, despre dependența de droguri

Declarațiile despre familia sa nu au fost singurele care au surprins, ci și cele despre consumul de substanțe interzise, de care a fost dependent timp de șase ani. Artistul a spus că atât el, cât și alți sașe colegi de-ai săi ajunseseră să-și injecteze cocaină zilnic.

Solistul a ajuns să consume substanțe interzise din cazua stresului și a surmenajului, dar efectele drogurilor asupra corpului său au fost însă devastatoare. Ajunsese chiar la performanța să nu doarmă 72 de ore în șir.

"Da, m-am drogat foarte mult timp. Eram total împotrivă. Am dat la un moment dat de cocaină și cocaina era așa o îmbinare a unei stări de extaz extraordinare cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală, pentru că aveam și 9 concerte într-o săptămână. Eram foarte obosiți și când trăgeam câte o linie de cocaină, până dimineața eram forță. Ne-am dat seama că sistemul imunitar slăbește și a cam trebuit să renunțam.

Cred că din 2009 până în 2015, cam așa...o făceam la modul constant, zilnic. Efectiv ne dureau organele. Era o transpirație și o răceală pe piept și te trezeai cu palpitații și în momentul ăla am zis, gata, nu mai exista așa ceva. N-a fost greu. Noi am făcut terapie în grup fară să merge la medic. Toți 6 am zis stop și așa s-a întâmplat", a spus acesta, la Kanal D.

Chiar dacă s-a lăsat de ani buni de droguri, Connect-R a mărturisit că tot mai fumează iarbă din când în când, dar doar în scopuri recreative.

"Și acum visez să mai merg la Amsterdam să trag un joint cu marijuana. Acolo e legal", a mai spus el.

Connect-R, atac la Alex Velea

Connect-R și Alex Velea au fost buni prieteni și au avut mare succes cu piesa "Dacă dragostea dispare", din anul 2008. Între timp, cei doi artiști au rupt orice legătură, iar acum Connect-R a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

"Niciodată nu m-a furat Alex Velea. Nu avea cu ce să mă fure. Într-adevăr, eram frustrat că lumea asocia piesa doar cu Alex Velea. El este un monstru de talent. Faptul că ne-am separat e pentru că, la momentul ăla, viziunile noastre asupra carierei era uşor diferite. A avut şi el, bineînţeles, o nemulţumire.

Este un episod, pe care nu are rost să îl povestesc. Cert este că, în momentul ăsta, ne despart atât de multe lucruri, încât nu cred că mai putem să avem o relaţie de prietenie. Cred că suntem total diferiţi.

Vreau să recunosc faptul că am fost prea în personajul meu, în mintea mea superficială, când am spus lucrul ăsta. Fiecare om este liber să facă orice vrea. Îmi cer scuze faţă de Alex Velea şi faţă de toţi cei care fac trapanele, că am avut acel gest.

Consider, personal, că sunt multe trapanele, chiar şi de la Alex, cu o consistenţă lirică sub nivelul pe care ştiam eu că îl are Alex Velea. Dar asta nu are nicio legătură cu Velea, ca şi artist. Personal, cred într-o estetică, pe care Velea, ca artist, o are şi pe care nu o mai foloseşte. Dacă asculți "Doamna mea" de la Alex Velea o să înțelegi ce spun. Asta e părerea mea. Asta pot să spun, dar asta nu are nicio legătură cu Velea ca și artist, pentru că muzica nu trebuie întotdeauna să vindece, muzica trebuie să și binedispună", a mai spus Connect-R.

