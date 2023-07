Vasile Bănescu spune că primarul din Voluntari, Florentin Pandele, ar fi încercat să îl sune. "Nu răspund la numere necunoscute"

"Am primit niște apeluri, chiar după ce am postat prima mea reacție pe Facebook, de la un număr necunoscut. Nu răspund în general la numere necunoscute, dar atunci nici n-am putut. Și am găsit ulterior un mesaj de la acest număr pe WhatsApp în care mi se spunea că e vorba de domnul Pandele, care a încercat să mă sune.

N-am vorbit la telefon. Eu nu l-am sunat înapoi, pentru că nu am ce să vorbesc și am trimis un mesaj în care am spus că textul meu vizează, din punct de vedere creștin, atrocități consumate concret în niște azile de bătrâni pe care le-am văzut la TV. Și am luat atitudine. Și am denunțat răul care se consumă prin intermediul unor persoane. Nu e treaba mea să identific aceste persoane.

Acesta a fost mesajul pe care l-am trimis. Și cred că mi s-a trimis o imagine cu un televizor pe care rula Digi24 și unde era titlul: BOR atacă dur, nu mai știu, dacă familia sau pe altcineva", a declarat Vasile Bănescu la emisiunea În Faţa Ta, de la Digi24.

De ce a făcut Vasile Bănescu respectivele postări

"Reacțiile mele au fost animate de un impuls personal. Am văzut pe mama mea, l-am văzut pe tatăl meu, care s-a stins acum 3 ani tot pe un pat de suferință. N-ai cum să nu te gândești la cei apropiați ție, iar în calitate de creștin nu ai cum să nu te gândești la aproapele tău”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al BOR.

Întrebat dacă a vorbit despre subiect şi cu Patriarhul Daniel, Vasile Bănescu a declarat că "Eu nu îl pot deranja pe Părintele Patriarh cvasipermanent. Eu nefiind purtătorul de cuvânt al unei entităti politice sau economice, ci a unei entități care e percepută ca instituție în primul rând morală în societate.

Nu i se poate aplica Părintelui Patriarh o tăcere, pentru că Părintele Patriarh nu este persoana, ca niciun alt Patriarh, care să iasă pe Facebook, în spațiul virtual, să scrie personal”.



