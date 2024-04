Vântul puternic a făcut prăpăd în România. În Capitală, un copac a căzut peste un tramvai. "A venit direct în fața mea. Am zis că aici mi-e sfârșitul"

UPDATE:

Circulaţia pe DN 17, pe raza localităţii Iacobeni, a fost afectată, marţi, de căderea unor arbori pe carosabil, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, transmite Agerpres.



Potrivit acestora, la faţa locului au intervenit pompieri militari, jandarmi, lucrători silvici şi voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Iacobeni, pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic.



"Aproximativ zece arbori doborâţi de vânt au fost tăiaţi şi îndepărtaţi de pe carosabil. Alţi copaci, de pe marginea drumului, au fost defrişaţi, deoarece erau în pericol de prăbuşire pe carosabil", au precizat oficialii ISU.



Tot marţi, două autoturisme au fost avariate după ce tabla de pe acoperişul unui bloc de locuinţe din Gura Humorului a fost smulsă de vânt. Totodată, intervenţii au avut loc şi în municipiul Suceava pe fondul manifestării fenomenelor meteo periculoase.



Bucăţi de tablă desprinse şi în pericol de cădere, de pe acoperişurile unor blocuri de locuinţe de pe străzile Gavril Tudoraş, Areni şi Nicolae Bălcescu, au fost degajate sau fixate de către militari, au arătat pompierii din Suceava.

Știrea inițială:

O avertizare Cod Galben de vânt puternic, care vizează 19 judeţe şi municipiul Bucureşti, a intrat în vigoare marţi dimineaţa la ora 8:00 și este valabilă până la ora 18:00. Vremea a făcut deja prăpăd în mai multe zone din țară. În Capitală, un copac din Sectorul 2 a căzut peste un tramvai. Astfel, liniile de circulație 16, 36 și 5 sunt blocate, transmite Antena 3 CNN. Vatmanul tramvaiului respectiv a declarat că a fost luat prin surprindere atunci când s-a trezit cu copacul în fața lui. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

"Am mers și s-a smuls copacul de acolo. A venit direct în fața mea. Eu m-am speriat, am auzit o bubuitură puternică, probabil de la vânt. Erau pasageri în tramvai, i-am rugat frumos să coboare. S-au speriat și ei și eu implicit. Nu sunt victime. Tramvaiul e avariat, farul e spart. Sunt foarte speriat, am zis că gata, aici mi-e sfârșitul. Am auzit poc, nu aveam viteză. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine", a declarat vatmanul tramvaiului.

Pagube în 17 localităţi din 13 judeţe

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)a anunțat că vântul puternic a provocat pagube în 17 localităţi din 13 judeţe şi municipiul Bucureşti până marţi, la ora 13:00, transmite Agerpres.



Pompierii au acţionat în Bucureşti şi în judeţele Alba, Bihor, Botoşani, Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Mureş, Prahova, Suceava şi Vâlcea, pentru degajarea a 13 elemente de construcţie, 60 de copaci doborâţi de vânt, patru stâlpi căzuţi pe carosabil, fiind avariate trei case, o anexă şi 16 autoturisme, informează un comunicat al IGSU.



Din cauza copacilor căzuţi pe linia de contact, circulaţia feroviară a fost temporar afectată pe magistrala 500, în localitatea Moara Nouă din judeţul Prahova.



Din cauza vântului puternic sunt suspendate manevrele în toate porturile de la Marea Neagră, precum şi trecerile cu feriboturile din Zimnicea şi Turnu Măgurele către Bulgaria.

Avarii la alimentarea cu energie electrică



S-au înregistrat avarii la alimentarea cu energie electrică în şapte localităţi din judeţul Harghita, echipe specializate fiind în teren pentru remedierea situaţiei în cel mai scurt timp. În urma manifestării efectelor vremii nefavorabile nu au fost persoane rănite.



"Pompierii salvatori rămân la datorie în sprijinul cetăţenilor şi autorităţilor din zonele aflate sub incidenta codurilor meteo prognozate", arată sursa citată.



IGSU precizează că informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă pot fi obţinute prin accesarea platformei naţionale de pregătire pentru situaţii de urgenţă https://fiipregatit.ro şi aplicaţia de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store şi Google Play.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News