Vâlcu, intervenție împotriva curentului pe PNRR: Știți când o să avem autostrăzi? Când se va termina benzina!

”În anii `90, știți care era visul românului? Dom`ne, să am post de telefon, telefonia fixă. Până să ajungă să facă centrale, să tragă firul de telefon, să te cableze, a venit telefonia mobilă și, în momentul de față, nu știu dacă de aici (n.r. din platou) mai are cineva telefon fix. Asta nu înțelegem. Sigur, eu mă ridic acum împotriva curentului conform căruia vrem autostrăzi, ne trebuie autostrăzi. E depășit momentul. Transportul se mută pe cale ferată, se face sharing la mașini. Presiunea vine că sunt 30.000 de români cu vilă la munte și care n-au loc pe șoseaua aia, în rest goală, sau dacă ar fi o rută ocolitoare pe lângă Bușteni, n-ai avea nicio problemă să ajungi la căsuța ta de la munte și mai sunt vreo 30.000 care se duc la mare și, la fel, se înghesuie pe autostradă pentru că nu știu de regula fermoarului. Vă spun, sincer: Când se vor termina autostrăzile? Exact când se va termina benzina! O să le facem și o să ne uităm la ele cum ne uităm la podul de la Brăila, care nu are șosele de acces” a spus Val Vâlcu, la Metropola TV.

Invitat la DCNews, ministrul Cristian Ghinea a afirmat că-și riscă cariera politică pentru proiectele de infrastructură din PNRR:

"Ăsta este pariul pentru care eu și colegul Cătălin Drulă ne punem capul la bătaie și ne riscăm cariera politică. Dacă noi vom obține bani mulți din PNRR pentru autostrăzi și nu vom putea să facem autostrăzile până în anul 2026, o să fim ultimii papagali ai Europei că am luat această decizie. Deocamdată eu am obligația ca demnitar al statului român să mă bat pentru oportunitate pentru că avem argumentele tehnice că le vom face. Încercăm să eliminăm din argumentele Comisiei pe cele tehnice. Ei spun: "Domnule, nu aveți capacitate administrativă". "Avem, uitați că avem și o facem acum". "Nu aveți proiect"." Avem". "Nu le puteți face până în 2026". "Uitați că le putem face". Acesta este calendarul de lucru.".

Acest articol reprezintă o opinie.