Val Vâlcu: ”Trotinetiștii nu trec printr-o formă de control”. Ce se va întâmpla cu cel care a înjunghiat-o pe Margherita. Sarchizian: Societatea trebuie protejată

Situația trotinetistului care a înțepat două femei, una dintre ele fiind Margherita de la Clejani, a redeschis o dezbatere asupra accesului la astfel de mijloace de deplasare: au nevoie cei care conduc trotinete de o formă de atestare sau control?

”Problema de fond, din punctul meu de vedere, este următoarea: unde trebuie să ajungă acest individ, în penitenciar sau la spital? Pentru că vedeți, dacă se stabilește că nu a avut discernământ sau a avut o problemă de natură psihică gravă, care i-a afectat în mod substanțial discernământul, degeaba îl trimiți în penitenciar, pentru că el, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce și este extrem de periculos. Dacă se dovedește că nu a avut discernământ, el trebuie internat, societatea trebuie protejată, însă, din punctul meu de vedere, foarte mult se greșește, pentru că se pune o eticheta, ”gata, la pușcărie” și așa mai departe. Pe nimeni nu mai interesează ce face, mai ales după ce iese de pe poarta penitenciarului”, a afirmat avocatul Artin Sarchizian.

”Înțeleg ce zice domnul avocat, dar focalizarea este prea mare pe această întâmplare, care ne arată următorul lucru: că persoanele cărora li se închiriază aceste vehicule nu trec printr-o formă de control. Are discernământ? Are 4 clase? Eu știu, poate are un retard psihic, poate are o problemă. Pentru șoferi se cere control psihologic. Ai primit carnetul după ce ți-ai luat toate avizele medicale. Măcar ai dat un test, știi să scrii și să citești, că nu ai mintea unui copil de 5 ani. Aceste vehicule, dacă loveau un copil, nu cu intenție cum e în cazul acesta, ar fi fost un accident... cum sunt încredințate fără carnet, fără o legitimație care să ateste un control medical, este, practic, ca o motocicletă”, a intervenit Val Vâlcu în dezbaterea de la România TV.

Agresorul celor două femei a fost reținut

Bărbatul care le-a atacat pe femei a fost prins de polițiști, după aproape 24 de ore. Identificarea individului a durat, pentru că au fost verificate imaginile de pe toate camerele de supraveghere din zonă.

Este vorba despre un bărbat de 38 de ani. Potrivit informațiilor Realitatea Plus, acesta ar fi originar din Chiajna. În urma activităților de investigare, desfășurate de polițiștii din Capitală, bărbatul a fost identificat și ulterior depistat în trafic, în comuna Vidra, județul Ilfov. Acesta a fost condus la sediul Serviciului Investigații Criminale, în vederea continuării procedurilor legale.

Cum s-a întâmplat totul

"La data de 17 august a.c., în jurul orei 21:25, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o tânără, ar fi fost zgâriată cu un obiect tăietor-înțepător de către un bărbat, care se afla în deplasare pe o trotinetă, pe o stradă din Sectorul 1.

De asemenea, după aproximativ 10 minute, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au fost sesizați de o altă femeie, despre faptul că a fost lovită cu un obiect tăietor-înțepător de către un bărbat, care se afla în deplasare pe o trotinetă, pe o stradă din Sectorul 3.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul structurilor menționate, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale...

