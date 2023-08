Jurnalistul Val Vâlcu a venit cu un sfat pentru românii care se pot confrunta în spitale cu situații similare cu cea prin care a trecut Alexandra, tânăra mămică din Botoșani care a murit după 7 ore de chinuri.

„Vreau să dau și eu un sfat! A fost tragedia de la Botoșani. Eu am o explicație, am un scenariu cu acea gravidă lăsată să moară. Medicii nu știu orice. Se tem! Dacă fac o intervenție, poate mă duc prea mult, poate intru pe malpraxis, ia să vină medicul care a urmărit sarcina. Au pus și un diagnostic greșit în sensul că sângerarea diminua, dar ea diminua pentru că se făceau cheaguri. Cheagul s-a dus în plămâni și a dat edemul pulmonar și acest strigăt disperat „nu am aer“.

Alături de asta este un munte de nesimțire. Faptul că nu a mai intrat nimeni toată noaptea, că nu a fost urcată într-o salvare și trimisă la Iași, de exemplu, la o clinică unde ar fi putut interveni fără probleme un medic adevărat arată acest lucru.

Ăsta e sistemul, spitalele astea mici funcționează degeaba. De regulă, ele 'împachetează' pacienții și îi trimit cu salvarea mai departe. Sunt un fel de dispecerate pe timpul gărzii.

Oameni buni, dacă aveți o astfel de problemă, nu mai sunați acasă. Sunați domn'le la 112, chiar dacă sunteți în spital! cereți Salvare să vă ducă într-un oraș în care există asistență medicală. Iată, în Botoșani nu există pe timpul nopții“, a spus Val Vâlcu.

Alexandra Ivanov a murit în urmă cu aproximativ o săptămână la Maternitatea din Botoșani, după ce, timp de mai bine de 7 ore, niciun medic nu a venit în salon să o consulte și să vadă ce problemă are. Ultimul mesaj pe care Alexandra i l-a scris mamei sale a fost de-a dreptul tulburător. Cu doar câteva minute înainte să moară, Alexandra i-a scris mamei sale: „Nu am aer!“.

Mesajul a devenit în ultimele zile sloganul unor proteste care au izbucnit în toată țara. Manifestanții solicită o reformă profundă în sistemul medical, după tragedia prin care a trecut Alexandra Ivanov.

