Val Vâlcu: Miza numirii Ioanei Mihăilă la conducerea Ministerul Sănătății. Axa pe care vine și ce ”moștenește” de la Vlad Voiculescu

”Pentru ca oamenii să aibă încredere în tine, trebuie să ai, în primul rând, notorietate, deci să te știe lumea, să fii cunoscut. USR PLUS, cu Ioana Mihăilă la Ministerul Sănătății, face un experiment. A fost numită pe funcție doar pentru că e din PLUS, partidul lui Cioloș, ea fiind o persoană total necunoscută. Într-un moment de criză, peste 99% din oameni aud noul ministru al Sănătății vorbind pentru prima oară. Însă, față de Vlad Voiculescu, are un discurs mai articulat, el fiind un pafarist. Dacă ne uităm că Mihăilă, din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății, s-a ocupat de bani, de PNRR, miza e clară și vine de pe axa Cioloș-Ghinea. Cu privire la comunicare, are formulări vagi și chiar gafe, precum ”vom demara pași”.

Marea schimbare

Vorbește despre ”reformă”, la fel cum vorbea și Vlad Voiculescu. Dar ”marile” reforme nu înseamnă nimic, ele se referă doar la oameni. Voiculescu a făcut ”reforma” schimbării directorilor Caselor de Asigurări, impropriu spus dacă ne uităm că era obligat, conform legii, pentru că le expira mandatul, iar Mihăilă a anunțat schimbarea directorilor de DSP. Un alt detaliu este critica față de ”politizare” venită de la un om numit politic, pentru că, dacă ne uităm la expertiză, în contextul pandemiei, nu e nici infecționist, nici specialist în sănătate publică, nici manager. Ca și Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă reîncepe cu alcătuirea echipei - ne amintim că Vlad Voiculescu și-a ”construit o echipă” două-trei luni. Noul ministru a reluat procesul. La întrebări concrete, a răspuns că demarează pași, dar și că vor avea loc achiziții abia în decembrie.” a punctat Val Vâlcu, după prima impresie despre Ioana Mihăilă.

Acest articol reprezintă o opinie.