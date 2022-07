Ursula von der Leyen: Propunem 1 miliard de euro pentru Ucraina. Prima parte a pachetului de asistență macrofinanciară

Comisia Europeană a propus o nouă operațiune de asistență macrofinanciară (AMF) de 1 miliard EUR pentru Ucraina, ca prima parte a pachetului excepțional de AMF de până la 9 miliarde EUR, anunțată în comunicarea Comisiei din 18 mai 2022 și aprobată de Comisia Europeană. Consiliul din 23-24 iunie 2022.

Propunerea face parte din efortul extraordinar al UE, alături de comunitatea internațională, de a ajuta Ucraina să își răspundă nevoilor financiare imediate în urma agresiunii neprovocate și nejustificate a Rusiei.

Acesta va completa sprijinul deja oferit de UE, inclusiv un împrumut AMF de urgență de 1,2 miliarde EUR plătit în prima jumătate a anului. Luate împreună, cele două componente ale programului ar aduce sprijinul total al MAE acordat Ucrainei de la începutul războiului la 2,2 miliarde EUR și ar putea ajunge până la 10 miliarde EUR odată ce pachetul complet de AMF excepțională pentru Ucraina devine operațional.

”Astăzi propunem 1 miliard de euro pentru Ucraina. Prima parte a pachetului de asistență macrofinanciară anunțat în luna mai. Aceasta va contribui la satisfacerea nevoilor urgente ale țării. UE va continua să acorde asistență Ucrainei și, pe termen mai lung, va sprijini reconstrucția acesteia”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul de Twitter.

