Ursula von der Leyen a propus numirea lui Wopke Hoekstra în funcţia de comisar european pentru acţiune climatică

Această candidatură a fost propusă de guvernul Ţărilor de Jos şi este nevoie să fie aprobată de Parlamentul European şi de statele membre.



„Wopke Hoekstra a dat dovadă de o mare motivaţie pentru acest post şi de un mare angajament faţă de Uniunea Europeană. El dispune, de asemenea, de o experienţă profesională adecvată pentru această funcţie”, a declarat Ursula von der Leyen după ce a discutat cu politicianul olandez în vârstă de 47 de ani.



Dacă va fi numit, Wopke Hoekstra va lucra sub monitorizarea slovacului Maros Sefcovic, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, responsabil cu implementarea Pactului Verde, în plus faţă de relaţiile interinstituţionale şi prospectivă.



„Experienţa sa guvernamentală va fi un atu major, în special pentru diplomaţia climatică a Europei în perioada premergătoare summitului COP28”, care va avea loc în decembrie la Dubai, a mai spus Ursula von der Leyen.



Wopke Hoekstra, fost ministru al Finanţelor (2017-2022), are în curriculum vitae o experienţă de câţiva ani la gigantul petrolier Shell şi la firma de consultanţă McKinsey, dar şi o lungă carieră politică la Haga marcată de o serie de disensiuni cu ţări din sudul Europei şi Franţa.

Grupul Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) a promis că Hoekstra va avea o „audiere dificilă” în Parlamentul European.



La rândul ei, directoarea ONG-ului Client Earth Europe, Jagoda Munic, a estimat că "Wopke Hoekstra nu are experienţă în materie de protecţia climei" şi "nu este făcut pentru acest post".



„Numirea unui fost angajat Shell să conducă politica climatică a Europei în timp ce traversăm o criză climatică declanşată de industria combustibililor fosili este un mesaj trist”, a afirmat ea într-o declaraţie pentru AFP, potrivit Agerpres.

