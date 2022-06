Unul dintre șefii ANAF Iași ar câștiga sume uriașe din pariuri sportive. Anul trecut i-au intrat în cont 227.000 de lei

Un șef de la Finanțe Iași ar câștiga an de an sume impresionante din pariuri sportive.

Unul dintre şefii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi ar fi dat lovitura şi anul trecut la pariuri sportive, câştigând de aproape patru ori mai mult decât în anul anterior, atunci când pusese oricum mâna pe o sumă de invidiat, scrie Ziarul de Iași.

Bogdan Emilian Ciornei, director executiv Servicii interne în cadrul Finanţelor ieşene, a pus mâna pe 227.000 de lei (aproape 46.500 de euro), bani proveniţi din pariuri sportive. Câştigul apare în cea mai recentă declaraţie de avere a acestuia, completată la mijlocul lunii iunie a acestui an. Nu este pentru prima dată când Ciornei îşi încearcă norocul la pariuri, însă, faţă de suma obţinută în anul 2020, de 61.000 de lei (circa 12.600 de euro), anul trecut a fost mai inspirat şi a câştigat de aproape patru ori mai mult.

La această sumă care i-a intrat lui Ciornei în buzunare se adaugă şi 144.600 de lei (aproximativ 29.500 de euro), venitul anual pe care l-a încasat de la DGRFP Iaşi în 2021, adică un salariu de 12.000 de lei (2.400 de euro). A încasat mai mult cu circa 1.100 de lei faţă de anul 2020 (date făcute publice în 2021), când salariile obţinute au însumat 143.500 de lei.

În pofida câștigurilor, bărbatul nu ar avea casă, terenuri, bijuterii sau obiecte de artă

Pe de altă parte, chiar dacă îi intră în conturi sume destul de consistente, Ciornei nu are locuinţă, terenuri, bijuterii sau obiecte de artă şi nici active financiare. În schimb are datorii. Pe lângă veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat, singurul bun care mai apare în declaraţia lui de avere este un autoturism marca Dacia Sandero, an de fabricaţie 2019. Este dator la bănci până în anul 2031, când va scăpa de un credit în valoare de 188.500 de lei, iar de încă două în anul 2026, credite totale de 230.800 de lei.

Şi soţia lui Ciornei a contribuit la majorarea bugetului familiei pe anul trecut. Venitul anual pe care l-a încasat a fost de aproape 64.700 de lei, salarii obţinute de la Şcoala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iaşi, unde este institutor, şi 100 de lei de la Colegiul Administrativ Economic Iaşi. Totodată, în acelaşi an a încasat de la SC Olimp SA dividente în valoare de 1.600 de lei.

Fiscul anunță controale masive în țară. Președintele ANAF: Vom începe de la cel mai mare contribuabil până la cel mai mic

Președintele ANAF, Lucian Heiuş, i-a somat pe contribuabili că plata taxelor şi impozitelor este şi un act de responsabilitate socială pentru fiecare, de la marile corporaţii, la mici antreprenori, până la persoanele fizice.

„ANAF vrea sa colecteze 16 miliarde de lei în 2022. Vor fi controale în țară. Fiscul din România trebuie să facă ceea de face fiscul de oriunde in lume. Trebuie să verificam veniturile persoanelor fizice și modul cum le-au obținut. Vom începe de la cel mai mare contribuabil până la cel mai mic. 60 de echipe de control vor face aceste controale. Acesta este glonțul de argint al fiscului pentru cei care nu-și plătesc impozitele și taxele. Vedem opulența afișată de unii. Toți se laudă cu ce au. Hoțul, dacă nu se laudă cu ce are, nu e hoț. Toți se laudă. Verificăm dacă averile acumulate sunt în concordanță cu veniturile obținute. ANAF are suficiente resurse pentru a identifica pe cei care au multe proprietăți și cum le-au dobândit”, a anunțat, azi, președintele ANAF, Lucian Heiuş.

"Avem peste tot exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care îl afișează, care cheltuie sume de bani exorbitante sfidând pe omul de rând și care în viața lor n-au plătit niciun impozit, iar când verifici veniturile pe care le au constați că ele sunt aproape inexistente", a mai afirmat Lucian Heiuş. Vezi mai mult AICI.

