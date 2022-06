Fiscul anunță controale masive în țară. Președintele ANAF: Vom începe de la cel mai mare contribuabil până la cel mai mic

Președintele ANAF, Lucian Heiuş, i-a somat pe contribuabili că plata taxelor şi impozitelor este şi un act de responsabilitate socială pentru fiecare, de la marile corporaţii, la mici antreprenori, până la persoanele fizice.

„ANAF vrea sa colecteze 16 miliarde de lei în 2022. Vor fi controale în țară. Fiscul din România trebuie să facă ceea de face fiscul de oriunde in lume. Trebuie să verificam veniturile persoanelor fizice și modul cum le-au obținut. Vom începe de la cel mai mare contribuabil până la cel mai mic. 60 de echipe de control vor face aceste controale. Acesta este glonțul de argint al fiscului pentru cei care nu-și plătesc impozitele și taxele. Vedem opulența afișată de unii. Toți se laudă cu ce au. Hoțul, dacă nu se laudă cu ce are, nu e hoț. Toți se laudă. Verificăm dacă averile acumulate sunt în concordanță cu veniturile obținute. ANAF are suficiente resurse pentru a identifica pe cei care au multe proprietăți și cum le-au dobândit”, a anunțat, azi, președintele ANAF, Lucian Heiuş.

"Avem peste tot exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care îl afișează, care cheltuie sume de bani exorbitante sfidând pe omul de rând și care în viața lor n-au plătit niciun impozit, iar când verifici veniturile pe care le au constați că ele sunt aproape inexistente", a mai afirmat Lucian Heiuş.

"Am dat o sarcină direcției generale de control venituri persoane fizice să facă o analiză de risc și am pornit de la 20 de milioane de CNP-uri. Făcându-se această analiză de risc am constatat cu stupoare și cu revoltă că 561.000 de persoane au acumulat în 2016-2019 (anul 2020 în finalizăm în septembrie, iar 2021 la sfârșitul anului) o diferență între veniturile estimate de noi și cele declarate și impozitate de 20 miliarde euro.

Am văzut ce bunuri mobile și imobile s-au achiziționat de fiecare persoană în parte, cum au evoluat sumele în conturile bancare, cu ce sume și-au creditat propriile societăți, cu ce sume și-au majorat capitalurile la societățile pe care le au și ce cheltuieli au putut să angajeze", a mai spus președintele ANAF, Lucian Heiuş.

