Universitatea Politehnica din București, un nou podium al inventicii mondiale cu proiectul „Tire2Tire”

Denumit generic „Tire2Tire”, proiectul câștigător a fost realizat de o echipă a Facultății de Automatică și Calculatoare a UPB condusă de Conf. Univ. Dr. Ing. Daniel Rosner și Conf.Univ. Dr. Ing. Iuliu Vasilescu.

Ajunsă la cea de-a –X-a ediție, „Atos IT Challenge” a avut , anul acesta, tema “How can digital decarbonize non-digital”, iar studenți din întreaga lume au propus soluții digitale care să sprijine mai multe domenii și inițiative în jurul decarbonizării, ajutând companiile și societatea în ansamblul său să rezolve problemele climatice.

„Echipa Tire2Tire s-a evidențiat destul de timpuriu în cadrul colaborării noastre, care a început la Innovation Labs, programul pentru pre-accelerarea start-up-urilor IT inițiat în cadrul Universității Politehnica București. La Innovation Labs, noi identificăm anual studenți cu potențial antreprenorial din cadrul mai multor facultăți ale universității și îi ajutăm să ducă idei dintr-un stadiu incipient până la acela al unui produs care poate fi demonstrat în fața unor investitori, dar și a unor jurii, precum cel din cadrul competiției „Atos IT Challenge”. Eu, în particular, am avut plăcerea de a oferi mentorat echipei, iar energia creativă și imaginația lor non-conformistă m-au convins că au un potențial mare de creștere și că reprezintă o adiție valoroasă la ecosistemul antreprenorial inovativ românesc și regional. Mă bucur că juriul „Atos IT Challenge” a împărtășit această evaluare și le-a recunoscut meritele prin acordarea premiului I. Nu în ultimul rând, reușita tinerilor studenți reprezintă și o recunoaștere a valorii comunității universitare din cadrul UPB, dar și, mai general, a comunității academice românești.”, a declarat conf. univ. dr. ing. Daniel Rosner.

Proiectul „Tire2Tire” - un dispozitiv hardware

'Echipa formată din studenții Teodora Moraru, Ionuț-Gabriel Oțelea și Tania Bacale, alături de mentorii lor, conf. univ. dr. ing. Daniel Rosner și conf. univ. dr. ing. Iuliu Vasilescu (cărora li s-au alăturat cu 6 luni în urmă și Robert Lică, Cristian Pătru, a câștigat locul I cu proiectul „Tire2Tire” - un dispozitiv hardware care îi ajută pe șoferii de camioane să verifice și să monitorizeze automat starea anvelopelor, reducând astfel cantitatea de combustibil fosil utilizată și minimizând emisiile de carbon ale vehiculelor.

Prototipul propus de echipa română a pornit sub forma unei camere de adâncime montată în pământ peste care treceau mașinile, verificându-se astfel parametri fiecărei anvelope. După luni de dezvoltare dispozitivul a devenit un adevărat robot mobil capabil să se plimbe printre roțile vehiculelor și să scaneze cu ajutorul unei serii de senzori și lasere fiecare roată întâlnită. Totul în doar câteva minute, fără pic de efort sau intervenție umană, în timp ce șoferul alimentează!

Printr-o monitorizare riguroasă și constantă a uzurii și presiunii anvelopelor tinerii sunt convinși că pot contribui decisiv la reducerea consumului de carburant și implicit la diminuarea amprentei de carbon, dar și la realizarea de economii pentru șoferi și, mai ales, pentru companiile specializate în transport ce își doresc menținerea unei rate de profit sustenabile. Mai mult, verificările continue sunt singura metodă de a evita accidentele produse de starea inadecvată a anvelopelor, motiv pentru care echipa consideră că în viitor vor colabora strâns și cu autoritățile pentru impunerea reglementărilor legale referitoare la condițiile de utilizare ale acestora.

Finanțare de 10.000 de euro

Echipa Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul UPB a primit ca premiu o finanțare de 10.000 de euro pentru a-și dezvolta în continuare start-up-ul. Între timp, în contextul creat de participarea echipei la competiția „Atos IT Challenge” și de prezența echipei în cadrul programului Innovation Labs (accelerator de start-up-uri de tech din mediul universitar, cu prezență națională, coordonat din cadrul UPB) - echipa a atras și primul client din zona industrială - compania TSG - alături de care, și cu sprijinul cărora, echipa prototipează o versiune pentru utilizarea în cadrul parcurilor auto de transport cu camioane.

În această ediție a competiției s-au înscris peste 144 de echipe, dintre care 14 au prezentat prototipurile lor tehnice în fața juriului de experți din compania Atos, iar 3 echipe au fost selectate în marea finală. Pe locurile II și III în clasamentul finalei s-au clasat echipele reprezentante ale Fh Südwestfahlen, Germania și Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Franța. Competiția s-a derulat în format exclusiv on-line, în perioada noiembrie 2020-iulie 2021.

Precizăm faptul că vineri, 30 iulie, începând cu ora 11, în Clădirea Campus, Sala C101 a Universității POLITEHNICA din București va avea loc festivitatea de premiere a ingenioșilor studenți politehniști, manifestare care se va bucura de prezența Rectorului UPB, Mihnea Costoiu, a reprezentanților Ambasadei Franței la București, a multor personalități din mediul economic și academic, precum și a reprezentanților companiei Atos, organizatoarea acestei competiții de elită.', arată un comunicat al Universității Politehnica din București.