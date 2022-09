Ungaria va înființa un organism anticorupție pentru a supraveghea modul în care se cheltuiesc fondurile Uniunii Europene

Mișcarea Budapestei are ca scop deblocarea fondurilor UE, deoarece guvernul premierului naționalist Viktor Orban este blocat în lupte cu Bruxelles-ul pentru corupție, migrație, drepturile LGBTQ și standardele democratice, relatează Euractiv.

Comisia Europeană a refuzat aprobarea ca Ungaria să atragă din bani meniți să ajute la ridicarea economiilor din pandemia de COVID-19, acuzând guvernul lui Orban că subminează statul de drept.

Ungaria se confruntă, de asemenea, cu sancțiuni financiare din partea Uniunii Europene pentru aceleași probleme legate de statul de drept, inclusiv procedurile de licitație publică care nu respectă garanțiile anticorupție.

Guvernul va introduce un proiect de lege în parlament prin care se creează o autoritate independentă anticorupție până la 30 septembrie și se așteaptă ca aceasta să fie înființată până la 21 noiembrie.

Noul organism va interveni dacă autoritățile maghiare nu iau măsuri suficiente pentru ”prevenirea, investigarea și remedierea cazurilor de fraudă, conflict de interese, corupție sau alte infracțiuni și abuzuri”, pe măsură ce fondurile Uniunii Europene sunt cheltuite, se arată în decret.

Guvernul va crea, de asemenea, un grup de lucru anticorupție pentru a consilia autoritatea. Jumătate din membrii grupului vor fi delegați guvernamentali, iar ceilalți vor fi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Guvernul lui Orban a fost supus unei presiuni crescute în ultimele luni pentru a ajunge la un acord cu Bruxelles-ul, deoarece moneda forintă a atins noi minime, iar inflația continuă să crească.

Șeful de cabinet al premierului Orban a declarat luna trecută că Ungaria va modifica până la sfârșitul lunii octombrie mai multe legi criticate de Comisia Europeană dacă se ajunge la un acord privind ajutorul financiar cu executivul UE.

Gergely Gulyas a mai spus că Ungaria va crea un sistem ”mai strict ca niciodată” și cel mai transparent pentru supravegherea utilizării fondurilor UE și a contractelor de achiziții.

Citește și:

Preşedinta Ungariei, vizită oficială în România: Dorim să diminuăm tensiunile existente, nu să le amplificăm

Preşedinta Ungariei, Katalin Novak, aflată în vizită oficială în România, a declarat că e necesar ca relaţia dintre Ungaria şi România să funcţioneze, iar obiectivul comun este diminuarea tensiunilor existente, nu amplificarea lor.

"Suntem ţări vecine, de aceea avem nevoie ca relaţia dintre Ungaria şi România să funcţioneze. Amândoi vom lucra în acest sens şi în anii care urmează. Am convenit de asemenea că noi dorim să diminuăm tensiunile existente, nu să le amplificăm. Nu o să fim de acord în toate cele - nici până acum nu am fost de acord în toate - dar cel mai important lucru este să putem discuta şi să ne ascultăm reciproc şi poate atunci putem înţelege punctul de vedere al celuilalt, chiar dacă interesele nu sunt identice şi acordul nu este identic în absolut toate domeniile", a spus Katalin Novak, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele Klaus Iohannis.



Katalin Novak a mulţumit preşedintelui Iohannis pentru invitaţie, remarcând că ultima oară s-a aflat la Bucureşti cu ocazia summit-ului B9. La momentul respectiv preşedintele român a formulat verbal invitaţia privind vizita la Bucureşti.

"Am profitat de ocazie, deoarece de 12 ani nu a vizitat niciun preşedinte al Ungariei România. Pot să spun că am deschis un capitol nou în colaborarea noastră cu vizita mea oficială la Bucureşti, la invitaţia domnului preşedinte. Totodată, l-am invitat şi eu pe dânsul la Budapesta şi am convenit că în curând va onora această posibilitate de vizită oficială la Budapesta", a precizat Katalin Novak.



Ea a menţionat că România şi Ungaria au interesul de a avea o relaţie bilaterală "bună, pragmatică". Totodată, a subliniat că o astfel de colaborare este şi în interesul cetăţenilor celor două state.



Katalin Novak va mai avea, miercuri, întrevederi cu premierul Nicolae Ciucă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi cu preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News