Preşedinta Ungariei, vizită oficială în România: Dorim să diminuăm tensiunile existente, nu să le amplificăm

"Suntem ţări vecine, de aceea avem nevoie ca relaţia dintre Ungaria şi România să funcţioneze. Amândoi vom lucra în acest sens şi în anii care urmează. Am convenit de asemenea că noi dorim să diminuăm tensiunile existente, nu să le amplificăm. Nu o să fim de acord în toate cele - nici până acum nu am fost de acord în toate - dar cel mai important lucru este să putem discuta şi să ne ascultăm reciproc şi poate atunci putem înţelege punctul de vedere al celuilalt, chiar dacă interesele nu sunt identice şi acordul nu este identic în absolut toate domeniile", a spus Katalin Novak, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele Klaus Iohannis.



Katalin Novak a mulţumit preşedintelui Iohannis pentru invitaţie, remarcând că ultima oară s-a aflat la Bucureşti cu ocazia summit-ului B9. La momentul respectiv preşedintele român a formulat verbal invitaţia privind vizita la Bucureşti.

România şi Ungaria au interesul de a avea o relaţie bilaterală "bună, pragmatică"





"Am profitat de ocazie, deoarece de 12 ani nu a vizitat niciun preşedinte al Ungariei România. Pot să spun că am deschis un capitol nou în colaborarea noastră cu vizita mea oficială la Bucureşti, la invitaţia domnului preşedinte. Totodată, l-am invitat şi eu pe dânsul la Budapesta şi am convenit că în curând va onora această posibilitate de vizită oficială la Budapesta", a precizat Katalin Novak.



Ea a menţionat că România şi Ungaria au interesul de a avea o relaţie bilaterală "bună, pragmatică". Totodată, a subliniat că o astfel de colaborare este şi în interesul cetăţenilor celor două state.



Katalin Novak va mai avea, miercuri, întrevederi cu premierul Nicolae Ciucă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi cu preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

Katalin Novak: Ungaria susţine aderarea României la Zona Schengen

Ungaria susţine aderarea României la Zona Schengen, a declarat miercuri preşedinta Ungariei, Katalin Novak, aflată în vizită oficială la Bucureşti. Precizările au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

"Ungaria susţine aderarea la Zona Schengen a României şi România poate conta pe susţinerea Ungariei în acest sens", a precizat Katalin Novak. Ea a menţionat că în discuţiile cu preşedintele Iohannis a fost abordată şi situaţia maghiarilor care trăiesc în România, remarcând faptul că aceştia au asigurată reprezentarea la cel mai înalt nivel, în condiţiile în care UDMR face parte din Guvern.

"I-am spus domnului preşedinte că Ungaria este de fapt o naţiune solidară şi ne bucurăm să vedem că maghiarii din Transilvania au asigurată reprezentarea la cel mai înalt nivel, UDMR fiind parte din Guvern. Ne bucurăm să vedem acest lucru şi avem încredere că interesul nostru, respectiv succesul, traiul de zi cu zi în plaiurile natale va fi posibil şi pentru cetăţenii de etnie maghiară din România. Am convenit acest lucru cu domnul preşedinte. Rezumând, sumarizând eu am încredere că putem continua şi în viitor această colaborare, acest dialog pragmatic pentru viitor, poate cel mai curând la Budapesta şi la alte foruri internaţionale", a spus Katalin Novak.

Totodată, ea a subliniat că este în interesul Ungariei şi al Poloniei să primească "fondurile europene cuvenite", necesare pentru a creşte independenţa energetică. "Am vorbit, de asemenea, despre cele subliniate de domnul preşedinte, că este interesul nostru comun să obţinem un acord între Uniunea Europeană şi Ungaria referitor la resursele cuvenite Ungariei. Aş extinde asta şi pentru Polonia. Este şi interesul nostru ca şi Polonia să primească resursele, fondurile europene cuvenite, care sunt necesare pentru a ne creşte independenţa energetică, respectiv să trecem cât se poate mai bine această perioadă plină de provocări şi Europa să se întărească, să se consolideze în acest sens", a menţionat Katalin Novak.

