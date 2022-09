Ungaria anunță organizarea unui referendum privind sancțiunile împotriva Moscovei: ”Trebuie să cunoaștem opinia oamenilor”

Acest lucru a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al său, Zoltan Kovacs, relatând declarațiile premierului într-un tweet. ”Numai prin unirea forțelor putem pune capăt creșterii prețurilor la energie”, a spus Orban. Care, de fapt, a aruncat mănușa Uniunii Europene.

Ungaria si-a arătat în mod repetat ezitarea cu privire la strategia adoptată de UE pentru a reduce atacul lui Vladimir Putin în Ucraina. În special, Budapesta nu este deloc convinsă că strategia sancțiunilor este cea mai bună. Orban, într-un mesaj pe Facebook, a fost foarte clar: ”Bruxellesul a impus sancțiuni energetice statelor membre și de atunci prețurile la energie au decolat”.

Guvernul ungar a acceptat, așadar, propunerea Fidesz, partidul premierului, de a organiza un referendum la nivel național pentru a înțelege ce părere au cetățenii despre sancțiunile menționate mai sus. ”Este corect să păstrăm aceste sancțiuni, sau poate să le exacerbăm, sau ar trebui eliminate?” Aceasta ar putea fi întrebarea cuprinsă în consultare, evident încă de clarificat. ”Putem pune capăt creșterii prețurilor la energie doar printr-o acțiune comună, a spus Orban, potrivit Il Giornale.

???????? PM Orbán announces national consultation on energy sanctions against Russia. "Only by joining forces can we put an end to rising energy prices," the PM said.