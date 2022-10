Un suspect de pornografie infantilă a fost găsit cu droguri și substanțe psihoactive

Poliţiştii din Argeş au găsit droguri şi substanţe cu efect psihoactiv, în timpul unor percheziţii care îl vizau pe un bărbat suspectat de pornografie infantilă.



Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, descinderile au avut loc pe 6 octombrie în municipiul Piteşti şi comuna Bascov, fiind efectuate de poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti - Serviciul de combatere a traficului de persoane, sub coordonarea unui procuror DIICOT.



"Din cercetări a reieşit că un bărbat ar fi întreţinut un act sexual cu o persoană vătămată minoră, în vârstă de 16 ani, în scopul producerii de materiale pornografice, înregistrarea fiind ulterior distribuită altor persoane. În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate aproximativ un kilogram de cannabis, 300 de grame de substanţă cu efect psihoactiv, precum şi instrumente de porţionare şi cântărire", se precizează în comunicat.



De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme în valoare de aproximativ 130.000 de euro, transmite Agerpres.



Bărbatul de 32 de ani a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, ulterior instanţa dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile.



"Anterior activităţilor de percheziţie, tot pentru documentarea activităţii infracţionale, cu sprijinul poliţiştilor Biroului Rutier Piteşti şi al poliţiştilor Secţiei 2 Poliţie Piteşti, în noaptea de 5 spre 6 octombrie a.c., bărbatul a fost oprit în trafic, în municipiul Piteşti şi testat cu aparatul DrugTest, rezultând că se afla sub influenţa unei substanţe cu efect psihoactiv", se mai menţionează în comunicatul IPJ Argeş.

