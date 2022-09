Plângerea legată de coperta albumului „Nevermind” al trupei Nirvana, respinsă de justiţia americană

Un judecător californian a respins plângerea pentru pornografie infantilă depusă de Spencer Elden, care a apărut, pe când era bebeluş, pe coperta albumului Nevermind, lansat de trupa Nirvana în 1991, indică un document judiciar, potrivit BBC. Judecătorul din Los Angeles Fernando Olguin a respins plângerea, invocând în principal motivul prescrierii faptei, potrivit acestui document. Avocaţii lui Elden au declarat sâmbătă că vor contesta în apel această decizie.

La sfârşitul lui august 2021, cu o lună înainte de cea de-a 30-a aniversare a lansării albumului, Spencer Elden, care are în prezent are 30 de ani, a depus o primă plângere, urmată de o a doua în ianuarie 2022, după ce prima sa acţiune a fost respinsă din alte motive, susţinând că este victima exploatării comerciale a unor imagini cu caracter de pornografie infantilă. Fotografiat în 1991 pe când era un bebeluş în vârstă de patru luni, Spencer Elden apare pe coperta Nevermind dezbrăcat, înotând într-o piscină şi privind o bancnotă de un dolar prinsă cu un cârlig. Celebrul album al trupei Nirvana, care include piese devenite legendare precum "Smells Like Teen Spirit", s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare, devenind un reper în muzica rock. Semnatarul plângerii, care spune că nu a primit niciodată compensaţii financiare pentru fotografie şi susţine că părinţii săi nu au autorizat niciodată utilizarea imaginii sale în acest mod, solicita daune de 150.000 de dolari din partea fiecăreia dintre cele 15 persoane pe care le-a acţionat în judecată, printre care se află foştii membrii ai trupei Nirvana, executoarea testamentară a lui Kurt Cobain, Courtney Love, precum şi fotograful Kirk Weddle.

Într-o notă referitoare la plângere şi depusă la dosar, avocaţii acestora au susţinut că, din contră, Elden a petrecut trei decenii profitând de celebritatea sa ca autoproclamat 'bebeluş Nirvana, scrie Pro FM. "El a refăcut fotografia în mai multe rânduri contra unor sume de bani; şi-a tatuat denumirea albumului 'Nevermind' pe piept (...), a scos la vânzare pe eBay copii ale albumului cu autograful său pe copertă şi a folosit această conexiune pentru a încerca să agaţe femei", au precizat avocaţii acuzaţilor. Kirk Weddle, fotograful care a realizat imaginea, era un prieten al tatălui lui Spencer Elden, au declarat membrii familiei Elden pentru postul de radio NPR în 2008. Ei au organizat o petrecere în piscină în timpul căreia Spencer Elden a fost fotografiat sub apă pentru trupa rock Nirvana, pe atunci necunoscută publicului larg. Părinţii lui au primit suma de 200 de dolari în schimbul fotografiei.

