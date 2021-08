Un șofer din Constanța a fost oprit cu focuri de armă

Poliţiştii constănţeni au tras, sâmbătă dimineaţa, opt focuri de armă pentru a prinde un bărbat fără permis auto care conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi a unor substanţe psihoactive, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), potrivit Agerpres.



Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se afla sub controlul judiciar pentru furt calificat şi conducere fără permis, fapte săvârşite în luna iunie a acestui an şi a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de duminică să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii au tras și în direcția mașinii





El conducea sâmbătă dimineaţa o maşină şi nu a oprit la semnalele regulamentare ale poliţiştilor, iar aceştia au plecat în urmărirea lui.



"Pentru a opri autoturismul, poliţiştii rutieri au tras opt focuri de armă, atât în plan vertical, cât şi în direcţia anvelopelor. Precizăm faptul că s-au înregistrat doar avarii la nivelul autoturismului, fără a exista victime omeneşti.", a menţionat IPJ.

Șoferul, beat și drogat





După imobilizarea autovehiculului, cei doi ocupanţi au încercat să fugă, dar poliţiştii au reuşit să-i prindă în scurt timp şi să stabilească identitatea lor.



"La volan se afla un bărbat, de 37 de ani, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, 0,46 mg/l în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge", a mai anunţat IPJ.



Potrivit sursei citate, în urma testării rapide pentru substanţe psihoactive, rezultatul a reieşit pozitiv pentru cocaină şi barbiturice.

Reamintim că două persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unui accident produs pe DN7, în afara localităţii Tălmaciu, unul dintre şoferii implicaţii fiind băut şi fără permis de conducere, potrivit Agerpres.

