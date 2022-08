"Un partid mi-a propus un post în CNA". Dan Negru, despre intrarea în politică: Am avut două oferte seriose

Am avut două oferte seriose de la două partide extrem de serioase să candidez la Primăria Timișoarei. Mi-au arătat niște studii de piață care arătău că am șanse. M-a pufnit râsul pentru că una e notorietatea și alta e credibilitatea. Așa cum am primit oferte să candidez în Parlament. Dar cea mai haioasă ofertă a fost când un partid mi-a propus un post în CNA, eu care toată viața mea am fost de partea celaltă a ecranului. Nu sunt făcut să caut astfel de posturi. Uite, va rămâne interviul ăsta și o să ne raportăm la el și o să vezi că nu mă răzgândesc în viața asta", a spus Dan Negru pentru ciao.ro.

La începutul lunii august, de ziua Timișoara, Dan Negru a scris câteva rânduri, pe Facebook, în care își atribuia vina pentru situația în care se află orașul în prezent.

”E ziua Timișoarei. N-am plecat niciodată de acolo și încă mă consider venit în delegație la București. Timișoara e orașul natal al inimii mele...Dacă Timișoara e mai tristă azi e din vina mea, a părinților mei, a rudelor mele, a vecinilor mei... Noi am votat în anii ăștia toți păcălicii! Orwell avea dreptate: "un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice". Eu am fost complice! Banatul nu s-a unit cu România la 1 Decembrie 1918. A făcut-o abia pe 3 August 1919. De asta, ziua Timișoarei e azi.

Opera din centrul Timișoarei a fost construită de Karoly Kuttel, primar al Imperiului Austro Ungar care și-a cheltuit o mare parte din averea personală pentru construcția clădirii. A murit la 57 de ani și n-a apucat s-o vadă terminată. Acum e rândul nostru, ăștia care suntem complici cu păcălicii. Asta însă nu mă face să nu iubesc Timișoara. Locul natal îți e cu atât mai apropiat cu cât ești mai departe de el...” a scris Dan Negru pe Facebook.

Cu ocazia acestei zile, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost... huiduit

Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, a fost huiduit pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a fost programat un concert susţinut de trupa Phoenix de Ziua Timişoarei.

”Astăzi nu facem politică, dragilor, astăzi nu facem politică, sărbătorim pe cei care de 60 de ani ne dau bucurie, ne dau curaj şi ne dau muzică frumoasă. Mulţumim mult pentru tot ceea ce aţi făcut pentru Timişoara, ţineţi treaz spiritul Timişoarei şi pentru asta primiţi, aici scrie Phoenix 60, această sculptură frumoasă. La mulţi ani, Timişoarei, la mulţi ani, Phoenix”, a spus Dominic Fritz, pe scenă.

Casa de Cultură a pregătit mai multe concerte şi expoziţii cu ocazia Zilei Timișoarei, printre care și un eveniment menit să marcheze 60 de ani de activitate ai trupei Pheonix.

