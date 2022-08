Dan Negru: "Aud tot mai des 'săracule'. A ajuns forma de batjocură a unor vedete"

" 'Săracule' e o vorbă pe care o aud de multe ori și saracia a devenit azi batjocura unor influenceri sau vedete...In lumea civilizată există campanii împotriva sărăciei. Noi o privim cu aroganța roabelor cu șampanie din cluburile de fițe. L-am întâlnit zilele astea in Iasi pe Parintele Damaschin. Sunt mii de copii amărâți , de familii nevoiașe care-i poartă recunoștința. Parintele Damaschin e lecția pe care n-o vedem. Când eram mic,bunica m-a învățat să nu-i umilesc niciodată pe cei amărâți, pe cei loviți de soartă pentru că nu știi in care din ei s-a ascuns Iisus. România e țara cu cei mai mulți copii expuși la sărăcie din Europa ! Printre ei, undeva, e ascuns Iisus . Pe ei ni-i trimite sfântul să ne-ncerce mila..." este mesajul transmis de Dan Negru.

Dan Negru, atacuri în serie la adresa influencerilor

Dan Negru nu pare să-i agreeze pe influencerii de astăzi care s-au ridicat fără să realizeze ceva deosebit. Mesajele sale din ultima perioadă a lovit dur în această categorie.

"Nu-mi place abundența, inflația. E o inflație de podcasturi, toți au povești de spus, toți au păreri, oricât de idioți ar fi. Inflația asta de păreri e nocivă, ar trebuie să existe o cenzură democratică și să nu lăsam orice stupid să aibă o părere. De asta cred că podcasturile garantează prostia prin invitații care adeseori au minte puțină și orgoliu mult. E o modă care rezistă atâta vreme cât YouTube e dispus să plătească prostia, pe cei care prin podcasturi aduc invitați de toate tipurile", a spus Dan Negru pentru ciao.ro.

Prezentatorul a criticat și piața TV din România. "Mă uit amuzat de niște ani de zile cum piața TV de la noi e un playback continuu, ce fac unii copiază alții. Aș râde dacă n-ar fi trist pentru că astfel de decizii au făcut ca televiziunea din România să piardă mult în fața online-ului", a spus acesta.

"Măruță e vârf pe monden, Mihai e radio-talk. Speak m-a înțeles din prima, dar alții au rămas supărați"

"Nu mă duc la podcast-uri și le mulțumesc realizatorilor că m-au înțeles. Cu prietenul meu Măruță am fost la un pas de sfadă, Speak m-a înțeles din prima, dar alții au rămas supărați pe mine. Am fost la Andi (n.r. Andi Moisescu), demult, la începuturi. Îmi plac podcasturile. Damian (n.r. Damian Drăghici) s-a reinventat, Măruță (n.r. Cătălin Măruță) e vârf pe monden, Mihai (n.r. Mihai Morar) e radio-talk, pe Joe Rogan îl urmăresc de niște ani și țin pasul cu "Coin Talk" de pe Spotify.

