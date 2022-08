Dan Negru: În drum spre ultimul weekend la mare, treceți pe aici!

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre Podul Carol I peste Dunăre:

„În drum spre ultimul weekend la mare, treceți pe aici.

Podul Carol inaugurat in 1895 a fost cel mai mare complex de poduri din Europa și al treilea ca lungime din lume.

La inaugurare, arhitectul podului, Anghel Saligny a stat împreună cu șefii echipelor de muncitori într-o șalupă sub pod, ca să garanteze rezistența podului in timp ce un convoi de 15 locomotive treceau pe deasupra.

În 1895 construiam cel mai mare complex de poduri din Europa!

Noi, ăștia de azi...“, a scris, pe Facebook, Dan Negru.

