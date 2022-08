Un fost membru al consiliului de administraţie al Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 a fost arestat. Ar fi luat mită

Procurorii japonezi l-au arestat pe un fost membru al consiliului de administraţie al Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, Haruyuki Takahashi, sub suspiciunea de luare de mită, a anunţat publicaţia Asahi Shimbun. Takahashi este suspectat că a primit mită în valoare de sute de miliarde de yeni de la Aoki Holdings, retailer de costume şi sponsor al Tokyo 2020, scrie Rador.

De asemenea, procurorii l-au arestat pe Hironori Aoki, fostul preşedinte al Aoki Holdings, împreună cu alte două persoane, în legătură cu cazul de luare de mită, a anunţat agenţia de presă Kyodo. Celelalte două persoane arestate nu au fost menţionate în raport. Anchetatorii au percheziţionat casa lui Takahashi, precum şi biroul gigantului de publicitate Dentsu Group, la sfârşitul lunii iulie. Takahashi este un fost director al Dentsu Inc, o subsidiară a Dentsu Group.

O sportivă se plânge că medalia din aur câștigată la Jocurile Olimpice se cojește

Gimnasta chineză Zhu Xueying a pus la îndoială calitatea medaliilor oferite la la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, după ce s-a plâns pe reţelele de socializare că medalia ei olimpică de aur, cucerită în proba individuală de trambulină, a început să se cojească, informează Daily Mail. Zhu a obținut aurul în proba de trambulină individuală feminină cu un scor de 56,635, învingându-l pe compatriotul Liu Lingling și pe Bryony Page al echipei GB, care a obținut bronz. Fotografiile postate de tânără au apărut la patru săptămâni de la câștigarea medaliei de aur la Tokyo.

“Poate medalia ta... să se cojească aşa? Să clarific asta... Nu am vrut să cojesc chestia asta la început, ci doar am descoperit că pe medalia mea era un mic semn. Am crezut că este doar murdărie, aşa că am şters-o cu degetul şi am constatat apoi că urma a devenit mai mare”, a scris sportiva de 23 de ani pe platforma de socializare Weibo.

Comitetul Olimpic Internaţional, reacție

Sportiva a spus că a postat inițial fotografiile pentru a vedea dacă alți sportivi au experimentat aceeași problemă. Postarea gimnastei a devenit virală în scurt timp şi peste 20.000 de utilizatori au comentat pe marginea acestui subiect. Comitetul Olimpic Internaţional a respins rapid bănuielile legate de calitatea medaliilor. Reprezentanţii forului olimpic i-au răspuns lui Zhu, precizând că stratul protector este cel care se cojeşte şi nu placarea cu aur.

Stratul protector ar trebui să împiedice zgârierea medaliei, iar CIO a adăugat că, şi în cazul în care stratul protector este îndepărtat, calitatea medaliei nu este afectată. Totuși, în caz că în cazul în care o medalie este deteriorată, CIO păstrează matriţele tuturor modelelor de medalii ale Jocurilor Olimpice şi o poate înlocui, contra cost.

Producătorul de medalii de la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, Japan Mint, a susținut că nu a găsit încă probleme cu decojirea medaliilor de aur, însă Comitetul de organizare din Tokyo poate deschide o anchetă în această privință.

