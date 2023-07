Un elev din Buzău a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Biologie. David Andrei Vlad și-a depășit profesorul îndrumător

David Andrei Vlad a reuşit să se califice în acest an în lotul restrâns la două olimpiade internaţionale - Biologie şi Ştiinţele naturii, performanţă unică în istoria olimpicilor internaţionali.

În urma olimpiadei internaţionale de Biologie organizată în Dubai, tânărul a reuşit să se poziţioneze pe locul II, obţinând medalia de argint. Anul trecut, la aceeaşi olimpiadă, obţinea medalia de bronz.

„Consider că este un rezultat extraordinar, ţinând cont de dificultatea olimpiadei. Au fost probe complicate şi, din punctul meu de vedere, mult prea mult de lucru. A fost o olimpiadă grea din toate punctele de vedere. Mai grea decât cea de anul trecut”, a declarat pentru Agerpres David Andrei Vlad.

Conducerea Colegiului consideră că performanţele lui Andrei se datorează muncii pe care a depus-o la clasă alături de profesori.

„Este un tânăr deosebit, dincolo de performanţele academice, este o persoană extrem de agreabilă, de sociabilă. Noi am spus că este băiatul nostru de aur, suntem mândri de el şi de profesorul care l-a sprijinit la Biologie, Cătălin Mihălcescu, şi de profesorii cu care colaborează la clasă”, a precizat, pentru Agerpres, Virginia Mândruţă Tănăsescu, directorul Colegiului Naţional 'B.P.Hasdeu' Buzău.

Pentru a ajunge la asemenea performanţă, elevul buzoian a învăţat în cele mai mici amănunte Biologia predată în timpul orelor de curs, iar noţiunile asimilate au trebuit să fie completate cu o pregătire în centre universitare.

„Profesorul responsabil lucrează cât poate de mult la clasă. Dacă lucrezi foarte mult la clasă, unora li se deschide pofta pentru studiul Biologiei. Ăsta este primul pas, să faci cu mare drag, eficient, cu simţ de răspundere materia oră de oră, an de an, la clasă, la tablă cu creta, în laborator atât cât s-a putut. Pentru olimpiada internaţională Andrei a beneficiat anul acesta şi de pregătire în centre universitare, Ministerul Educaţiei s-a ocupat de chestiunea aceasta, au fost echipe de profesori care i-au pregătit pe cei patru din lot, dar acea pregătire înseamnă două săptămâni de teorie, două de practică. Restul timpului - luni şi luni de zile - sunt zile de pregătire individuală. Ore multe de studiu”, a afirmat pentru Agerpres Cătălin Mihălcescu, profesorul de Biologie al olimpicului de la Colegiul Naţional 'B.P.Hasdeu'.

Andrei are şi plăcerea competiţiei, îi place Biologia, la el s-au adunat toate aceste calităţi, se întâmplă rar, îl caracterizează profesorul său.

„Avem în fiecare generaţie sute de copii şi iată că unul, doi pe generaţie ajung la performanţele acestea extraordinare. Să ajungă acolo, mie mi s-a făcut pielea de găină când am văzut în transmisiunea live copii din toată lumea pe scenă. Acolo au venit cei mai buni copii din lume, din sisteme de învăţământ diferite, din Suedia, din ţările arabe...Diferite programe şcolare, atenţie, pentru că ele nu sunt adaptate, el a trebuit să se pregătească pe o programă internaţională, nu materia de clasa a XI-a. Acolo nu l-a întrebat că este clasa a XI-a în România. Acolo trebuia să ştie toate ramurile de biologie”, a spus Cătălin Mihălcescu.

Pentru profesorul îndrumător, fost olimpic naţional, câştigarea medaliei de argint de către Andrei la olimpiada de Biologie reprezintă o predare de ştafetă, visul oricărui dascăl de a-şi vedea elevul că îl depăşeşte.

„Noi suntem extrem de bucuroşi că ne-a ales în clasa a IX-a pentru că au existat oferte pentru el din alte părţi, de la un liceu internaţional privat din Bucureşti. A preferat să rămână în Buzău. Îl am elev din clasa a IX-a, este pasionat de Biologie, din gimnaziu. Am fost alături de el încă din clasa a IX-a pentru că a fost un an cu pandemie, cu închiderea practic a şcolilor, cu studiu online, chiar şi aşa a învăţat extraordinar. Andrei este un copil cu totul special, iar eu un profesor extrem de norocos că îl am la clasă. Poate să ţi se întâmple o singură dată în viaţă să ai un asemenea elev. Vă vorbeşte un profesor fost olimpic naţional. Andrei este olimpic internaţional, adică m-a depăşit şi bucuria este enormă. Nici nu pot să descriu în cuvinte ce simt. Ştiu cât de mult înseamnă să munceşti la o olimpiadă naţională şi punând cap la cap îmi dau seama cât înseamnă de mult să înveţi pentru o olimpiadă internaţională. Am fost olimpic în clasa a XII-a. Este ca predare de ştafetă, doar că Andrei a dus mult mai departe această chestiune. Bucuria este fără margini”, a mai spus Cătălin Mihălcescu.

Visul elevului din Buzău, proaspăt medaliat cu argint la Olimpiada internaţională de Biologie, este de a deveni cercetător.

„Este complicat, trebuie multă muncă şi pasiune. Am învăţat teorie, am lucrat probleme, am colaborat cu profesorii, lucrez acasă ore întregi în perioada de olimpiadă mai ales. Am timp şi să citesc, să ies prin oraş, mai merg cu bicicleta, dar nu prea am mai avut timp...Cred că o să fac Facultatea de Biologie în ţară, apoi să merg la specializare, master, doctorat în străinătate. Aş vrea să fiu cercetător în Genetică şi de aceea ar fi ideal să plec din ţară la un moment dat, pentru că aici mai greu cu domeniile de cercetare. În ultima vreme, m-am aplecat asupra istoriei vieţii, evoluţia pe Pământ, cum va evolua şi dacă ar fi posibil în direcţia aceasta aş dori să merg în cercetările mele”, spunea, înainte de participarea la olimpiadă, Andrei David Vlad.

