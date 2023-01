Un cititor DC News ne-a spus ce a pățit la câteva zile după ce o femeie a fost ucisă de câini pe lângă Lacul Morii: Mi se pare inadmisibil

Cititorul ne-a scris pe adresa redacției că mergea spre Lidl Uverturii, Sectorul 6, pe trotuar, când, dintr-o dată, dintr-o curte care avea poarta deschisă, au început să vină doi câini care lătrau agresiv.

„Aseară mergeam spre Lidl Uverturii și, dintr-o dată, dintr-o carte care are mai mereu poarta deschisă, veneau amenințător spre mine doi câini care lătrau agresiv. Norocul meu a fost că am grăbit pasul și că animalele s-au oprit brusc, lătrau de pe loc, din „buza” curții, dar repet: poarta era deschisă: puteau ieși oricând, iar prin zonă, fiind drumul spre Lidl, merg foarte multe mămici cu copii. N-am mai apucat să fac vreo poză pentru că m-am speriat, dar vă trimit o imagine de pe Google... unde... ce să vedeți... și acolo se vede că respectivul proprietar ține poarta deschisă mai mereu. La întoarcerea de la Lidl, am luat-o efectiv pe stradă, printre mașini, pentru a evita să merg pe trotuar, adică pentru a evita să merg pe lângă curtea care avea poarta deschisă și unde sunt mereu cel puțin doi câini.

Mi se pare inadmisibil ca la nici o săptămână de la tragedia de la Lacul Morii, să ne fie teamă, în continuare, că murim mușcați de câini, iar aici nu mai era în câmp, ca la Lacul Morii, ci pericolul era practic pe trotuar pentru că unii oameni care au câini sunt iresponsabili și țin porțile deschise, iar animalele pot ieși oricând. Vrem să fim în siguranță când mergem pe un trotuar din București, în anul 2023, când mergem la cumpărături, că nu suntem pe câmp”, ne-a povestit cititoarea pe adresa redacției DC News.

Conform studiului FNPA - Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor şi PETA Germania -People for Ethical Treatment of Animals, se estimează că în perioada 2001 - 2021, au fost eliminați din stradă 2.2 milioane de câini din care 1.03 milioane au fost uciși sau au murit din cauza condițiilor precare existente în adăposturile primăriilor şi SRL-urilor partenere. Pentru această activitate, primăriile ar fi cheltuit cca 750 milioane de Euro!

„De 20 de ani, autoritățile au avut acces la informație, la concluziile studiilor efectuate de instituții de specialitate, la rapoarte și atenționările constante date de specialiști în domeniu, la observarea experiențelor altor țări. Toate acestea au arătat că uciderea în masă a câinilor este, pe lângă imorală și crudă, și complet ineficientă. Din ineficienţa ei s-a născut o afacere extrem de profitabilă fie prin gestionarea directă, prin Serviciile publice de gestionare a câinilor fără stăpân, fie prin încheierea de parteneriate cu SRL-uri, în scopul capturării și uciderii câinilor.

Adăposturile prin care se scurg sute de milioane de euro pentru așa-zisele acțiuni de “hrănire, tratare, cazare, îngrijire” a câinilor, până la ziua “eutanasierii”, sunt în fapt lagăre de exterminare în care câinii mor lent, în suferințe de neimaginat, din lipsa apei, a hranei, contractarea de boli din lagărele mizere de exterminare. Câinii supraviețuitori sunt uciși de personalul adăpostului, prin metode ieftine ce induc o moarte dureroasă.

În spatele acestor lagăre se ascund cei care reclamă “grija pentru comunitate să nu fie mușcată de câini”.

Iar aceste lagăre, denumite hilar „adaposturi” există cu complicitatea celor care ar trebui să monitorizeze și să sancționeze toate faptele de maltratare și de malpraxis din interiorul lor.

Ignoranța și / sau dezinteresul autorităților în aplicarea unei strategii corecte, etice, eficiente și mult mai ieftine, împiedică România să rezolve definitiv situația animalelor fără stăpân. România a rămas singură țară din est care încă ucide continuu.

„În interesul oamenilor şi animalelor, situaţia câinilor din România trebuie într-un final rezolvată într-un mod durabil și etic. Nenumărați câini au fost uciși în ultimii ani, iar studiile arată că programul de prindere și ucidere nu a adus nicio schimbare - cu excepția unei suferințe masive a animalelor. Numărul cainilor fără stăpân rămâne neschimbat. Soluția este evidentă – avem nevoie în România ca Statul să implementeze un program de sterilizare la nivel național. În acest fel, înmulțirea câinilor fără adăpost din România ar putea fi oprită în mod durabil și etic în doar câțiva ani. Deci toți ar fi niște câștigători - şi societatea și câinii." spune Jana Hoger, campaigner pentru animale de companie, PETA Germania.

Vedeți continuarea aici - https://www.dcnews.ro/singura-solutie-care-impiedica-sa-murim-muscati-de-caini-in-romania-din-aceasta-miscare-toti-am-fi-castigatori-si-cainii-si-oamenii_903063.html

