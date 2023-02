Un cercetător spune că a găsit leacul pentru sughiț

Într-un interviu pentru The Atlantic, profesorul și expertul în sughiț de la Universitatea Texas din San Antonio, Ali Seifi, a lăudat un nou dispozitiv pe care l-a patentat, numit HiccAway, conform Futurism.

În timp ce omenirea a fost mult timp afectată de aceste spasme fantomă, știința medicală încă se luptă să explice cauza lor. Știm, totuși, ce se întâmplă cu corpul atunci când apar sughițuri.

Dispozitivul lui Seifi, care este un pai despre care el spune că oferă exact cantitatea potrivită de presiune pentru a opri sughițul, a fost creat după ce acesta studiat remediile existente pentru a vedea care dintre ele au funcționat.

„Toate remediile de acasă au o știință în spate”, a spus el pentru The Atlantic. „Toate sunt valabile!”, a adăugat acesta.

Dispozitivul costă doar 14 dolari

Paiul HiccAway costă 14 dolari și are o gaură mică în partea de jos și una mai mare în partea de sus și folosește un truc de fizică cunoscut sub numele de Principiul lui Bernoulli, notează The Atlantic, dar în sens invers.

„Imaginați-vă că aveți un furtun de apă și deschideți robinetul”, a spus Seifi pentru The Atlantic.

„Dacă puneți jumătate din degetul mare în fața furtunului, debitul rămâne același, dar prin modificarea diametrului se schimbă viteza fluidului, ejectează mai mult”, a adăugat el.

După cum remarcă cererea de brevet pentru HiccAway, știința exactă din spatele paiului magic necesită multă fizică.

„Creatorul HiccAway și-a dat seama deja de toate detaliile, trebuie doar să utilizați acest tratament revoluționar pentru sughiț pentru a înțelege că nu contează cum funcționează”, se arată în cererea de brevet, „doar că funcționează”.

Anul trecut, Seifi a paarticipat la emisiunea „Shark Tank” și l-a convins pe Mark Cuban să facă o investiție de 250.000 de dolari în această inveție.

