Un bărbat a descoperit întâmplător un bilet câștigător de un milion de dolari când făcea curățenie în casă

Un bărbat din Florida care a decis să-și petreacă weekendul făcând curățenie în casă a găsit un bilet de la loterie vechi de câteva luni, care s-a dovedit a fi de fapt unul câștigător, scrie UPI.com. Dintr-o întâmplare bărbatul a aflat că a câștigat un milion de dolari.

Kenneth Morgan, în vârstă de 54 de ani, din Jacksonville, a declarat oficialilor Loteriei din Florida că și-a cumpărat biletul pentru extragerea din 17 aprilie de la un magazin de băuturi din oraș, dar biletul a ajuns să fie uitat într-un sertar.

“Făceam curat pe 4 iulie când am găsit biletul într-un sertar. Am verificat numerele și am descoperit că am câștigat un milion de dolari. Încă sunt șocat”, a declarat bărbatul.

Biletul lui Morgan corespundea tuturor celor cinci bile albe din desen, lipsind doar numărul Powerball. Magazinul de la care a cumpărat bărbatul biletul a primit un comision de 1.000 de dolari.

Câștig uriaș pentru o mamă, după ce un medium ar fi prezis îmbogăţirea familiei

Câștig uriaș la loterie pentru o mamă din sud-vestul orașului australian Sydney. Femeia a obținut un jackpot de aproape 10 milioane de dolari, la câteva săptămâni după ce un medium ar fi prezis că cineva din familia ei se va îmbogăți anul acesta, câștigând la loterie.

Ea a folosit câștigurile de 13 dolari de la un bilet anterior pentru a-l cumpăra pe cel care i-a adus jackpotul de 9.738.691,40 de dolari.

"Un medium i-a spus recent mamei mele că cineva din familie va câștiga la loto și că va ajuta restul familiei. Cred că avea dreptate! Tremur, plâng! Este un sentiment incredibil. Va fi uimitor.", a spus femeia.

Femeia și-a verificat biletul cu numerele norocoase 5, 12, 10, 6, 2, 24 și 25 și cel Poweball, 20, după ce a văzut pe social media că a fost câștigat premiul, conform Daily Mail.

"Am văzut pe Facebook că cineva câștigase aproape 10 milioane de dolari. Apoi m-am uitat puțin mai atent și mi-am dat seama că biletul a fost cumpărat din același loc de unde îl cumpărasem pe al meu. Am câștigat 13 dolari cu un alt bilet și am folosit acest premiu pentru a cumpăra acest bilet câștigător. Nu-mi vine să cred. Nici măcar nu i-am spus soțului meu.", a adăugat ea.