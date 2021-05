Câștig uriaș la loterie pentru o mamă, după ce un medium ar fi prezis îmbogăţirea familiei

Câștig uriaș la loterie pentru o mamă din sud-vestul orașului australian Sydney. Femeia a obținut un jackpot de aproape 10 milioane de dolari, la câteva săptămâni după ce un medium ar fi prezis că cineva din familia ei se va îmbogăți anul acesta, câștigând la loterie.

Ea a folosit câștigurile de 13 dolari de la un bilet anterior pentru a-l cumpăra pe cel care i-a adus jackpotul de 9.738.691,40 de dolari.

Un medium i-a spus recent mamei mele că cineva din familie va câștiga la loto și că va ajuta restul familiei. Cred că avea dreptate! Tremur, plâng! Este un sentiment incredibil. Va fi uimitor, a spus femeia.

Și-a verificat biletul după ce a văzut pe Internet că a fost câștigat premiul

Femeia și-a verificat biletul cu numerele norocoase 5, 12, 10, 6, 2, 24 și 25 și cel Poweball, 20, după ce a văzut pe social media că a fost câștigat premiul, conform Daily Mail.

Am văzut pe Facebook că cineva câștigase aproape 10 milioane de dolari. Apoi m-am uitat puțin mai atent și mi-am dat seama că biletul a fost cumpărat din același loc de unde îl cumpărasem pe al meu. Am câștigat 13 dolari cu un alt bilet și am folosit acest premiu pentru a cumpăra acest bilet câștigător. Nu-mi vine să cred. Nici măcar nu i-am spus soțului meu., a adăugat ea.

Cu premiul câștigat la loterie, femeia vrea să-și ajute familia, să cumpere o casă nouă, poate și niște cercei cu diamante și, nu în ultimul rând, să călătorească alături de cei dragi.

Un bărbat a câștigat la loto după ce și-a uitat ochelarii acasă și nu a văzut ce numere a bifat

Noroc chior pentru un vârstnic în vârstă de 80 de ani, din Marea Britanie. A câștigat peste 100.000 de lire sterline la loto, după ce și-a uitat ochelarii de vedere acasă și nu a văzut ce numere a bifat, transmitea BBC în luna aprilie a acestui an.

Denis Fawsitt obișnuia să selecteze zilele de naștere ale celor din familia sa, atunci când completa biletul, dar de această dată nu a mai putut să își aleagă numere favorite pentru că efectiv nu le-a văzut fără ochelari. Faptul că luna trecută și-a uitat ochelarii acasă a fost cu devărat o întâmplare fericită.

“Mi-am dat seama că mi-am uitat ochelarii și am încercat să-mi aleg numerele, dar pur și simplu nu am putut.”, a mărturisit Denis Fawsitt.

