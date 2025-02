Un avion al Delta Airlines s-a răsturnat pe un aeroport din Canada - VIDEO

Mai multe persoane au suferit răni după un accident aviatic produs Aeroportul Internațional Toronto Pearson, scrie CTV News. Potrivit paramedicilor ajunși la fața locului, până la opt persoane au fost rănite. Aceștia au adăugat totuși că nu sunt siguri de amploarea numărului răniților pentru că evenimentele sunt în plină desfășurare.



Într-o postare pe X, Pearson a spus că este la curent cu un incident care a implicat un avion Delta Airlines care sosea din Minneapolis.



„Echipele de urgență intervin. Toți pasagerii și echipajul sunt contabilizați”, se arată în postare.



Personalul de la aeroport a declarat pentru CTV News că a oprit toate sosirile și plecările în acest moment. Deși aeroportul nu a confirmat imediat acest lucru, pe site-ul acestuia se poate observa că mai multe întârzieri afectează atât zborurile de la sosiri, cât și cele de la plecări.

Polițiștii se află la fața locului pentru a efectua cercetări, formând o zonă de așteptare în afara pistei.

În imaginile video apărute pe rețelele sociale se poate vedea că avionul este efectiv răsturnat.

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla