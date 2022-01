Ultimele cuvinte ale lui Avicii înainte de moarte, dezvăluite. Ce a scris DJ-ul în jurnal, cu o zi înainte de gestul extrem îți dă FIORI: NU i-am ascultat

DJ-ul Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit în luna aprilie 2018, la vârsta de 28 de ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet în lumea artistică internațională.

Decesul a fost anunțat de staff-ul artistului.

"Cu profundă durere anunţăm pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub numele de scenă Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman, în această după-amiază. Familia este devastată şi le cerem tuturor să respecte nevoia de intimitate în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte declaraţii", a transmis Diana Baron, PR al artistului.

Sinuciderea DJ-ului a survenit după ce a început să se confrunte cu dependența de droguri și alcool în urma unui val de faimă datorat popularității muzicii sale, inclusiv melodii precum „Wake Me Up” și „Levels”.

DJ-ul fusese spitalizat în trecut pentru consumul crescut de băutură și susținea că nu a luat niciodată MDMA, drog psihoactiv sintetic care provoacă dependență fizică și psihică, sau Molly, un alt drog cu nume inocent, ambele cunoscute ca fiind populare în rândul fanilor muzicii sale.

Într-un interviu, Avicii spunea: "Vreau să iau (n.r. - droguri), dar îmi este teamă de orice ce te poate face să nu mai ai control".

"S-a sinucis. Hemoragie puternică"

Din declarațiile familiei, din urmă cu câteva zile, se înțelegea faptul că celebrul DJ a ales să se sinucidă. Despre modul în care a ales să moară, TMZ susține că acesta și-ar fi tăiat venele cu ciobul de la un pahar spart. "Aviicii s-a sinucis cu ciobul unui pahar spart cu care și-ar fi tăiat venele. Mai multe surse care cunoșteau modul în care a murit faimosul DJ ne spun că într-adevăr el s-a sinucis, fapt la care părinții lui au făcut aluzie. Alte surse spun că a fost vorba de un ciob de sticlă care i-a cauzat o hemoragie puternică. Alte două surse spun că Avicii a spart o sticlă și a folosit cioburile pentru a-și cauza rana fatală. Una dintre surse menționează că era o striclă de vin", scrie TMZ.

"N-a mai rezistat"

„Dragul nostru Tim a fost un căutător, un suflet artistic fragil, care căuta răspunsuri la întrebări existențiale. Un perfecționist care a călătorit și a muncit din greu, într-un ritm care a dus la un stres extrem. Când a renunțat la turneu, și-a dorit să găsească un echilibru în viață. Să fie fericit și să facă ceea ce iubește cel mai mult - muzică. S-a luptat cu gânduri despre viață, fericire. N-a mai rezistat. A vrut să găsească pacea. Tim n-a fost făcut pentru a fi o mașinărie de făcut bani. A fost un băiat sensibil, care și-a iubit fanii, dar a evitat lumina reflectoarelor. Tim, vei fi mereu iubit și îți vom simți lipsa”, se arată în declarația făcută de familie.

Ultimele cuvinte ale lui Avicii au fost dezvăluite abia acum

Ultimele cuvinte ale DJ-ului suedez Avicii au fost dezvăluite ca parte a viitoarei cărți a lui Måns Mosesson, Tim - The Official Biography Of Avicii, scrie LadBible, care urmează să fie lansată în ianuarie 2022. Cartea va descrie modul în care Bergling a tratat faima și abuzul de substanțe.

Autorul a vorbit cu părinții lui Bergling (n.r. Avicii), Anki și Klas Bergling, cu familia, prietenii și colegii pentru a pune laolaltă povestea vieții artistului și a obținut înregistrări dintr-un jurnal din perioada în care era internat în spital pentru a lupta cu dependențele sale.

Bergling a scris în jurnalul său:

"Mi-a fost greu să accept să nu mai beau niciodată, deși toți medicii mi-au sugerat ferm să aștept cel puțin un an înainte de a bea o bere. Desigur, nu i-am ascultat pe majoritatea medicilor, i-am ascultat pe cei care mi-au spus că este în regulă dacă sunt atent. Eram ignorant și naiv. Trebuie să o iau de la capăt. Acele zile în spital au fost zilele cu cele mai puține stări de anxietate și fără stres pe care mi le pot aminti din ultimii șase ani, acelea au fost adevăratele mele vacanțe, oricât de deprimant ar suna. A fost o ușurare extremă, având în vedere programul nebunesc pe care l-am avut până în acel moment".

Mesajul final din jurnalul său, care a fost scris cu doar o zi înainte de moartea sa, spunea: "Eliberarea sufletului este ultima etapă, înainte de a o lua de la capăt".

