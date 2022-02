UE, decizii istorice: Înarmează Ucraina; Sancțiuni dure contra Belarus; Rusia complet izolată aerian; Lovitură pentru oligarhii ruși - video

'În primul rând, închidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele deținute de Rusia, înmatriculate în Rusia sau controlate de Rusia. Acestea nu vor putea ateriza, decola sau survola teritoriul UE, inclusiv avioanele private ale oligarhilor.

În al doilea rând, vom interzice propaganda media a Kremlinului în UE. Rusia Today și Sputnik, deținute de stat, și filialele lor, nu vor mai putea să-și răspândească minciunile pentru a justifica războiul lui Putin. Dezvoltăm instrumente pentru a interzice dezinformarea dăunătoare în Europa', a declarat președinta CE, Ursula von der Leyen.

Video

European Commission President Ursula von der Leyen says Belarus will be hit by a "new package of sanctions", with "restrictive measures" being placed against their "most important sectors".



Latest: https://t.co/cz5NTchyMw



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iapINrvBfB