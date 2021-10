Tzancă Uraganu, radical în pandemia COVID: Nu voi cânta nicăieri. Nu voi putea să vin absolut nicăieri

Tzancă Uraganu a anunțat că nu va mai cânta la niciun fel de înmormântare, scrie romaniatv.net. Artistul se teme de coronavirus și nu dorește ca el sau familia sa să fie infectați cu acest virus. Mai mult, el recomandă oamenilor să se protejeze pe parcursul pandemiei și să limiteze răspândirea virusului.

”Vreau să vă spun că sunt foarte șocat de ce văd de câteva zile pe Facebook. Și cunoștințe și mai apropiați, din toate părțile, din toate orașele, văd numai oameni, care din păcate au murit de COVID. Am fost sunat din toate părțile să vin să cânt la oamenii care au murit de COVID. Vreau să vă spun din toată inima mea, îmi pare foarte rău, sunt foarte șocat de ce se întâmplă!

Nu voi putea să vin absolut nicăieri, pentru că e vorba de viața noastră, am copil mic, nu pot să stau în atâția oameni, mai ales la un așa caz. Nu voi cânta nicăieri, la niciun fel de înmormântare, tot anul acesta. Când e vorba de viață, nu mai contează nimic! Nu voi putea fi prezent absolut nicăieri!

Se întâmplă ceva groaznic în toată lumea și trebuie fiecare să ne adaptăm și să ne ferim”, a anunţat Tzancă Uraganu într-un mesaj video de pe o rețea de socializare.

Celebrul manelist Dani Mocanu a făcut noi dezvăluiri din viața sa personală. De asemenea, el susține că are doar nouă clase, dar consideră că dacă ar fi avut mai multă școală nu l-ar fi ”ajutat cu nimic”, conform romaniatv.net.

”Eu am 9 clase! Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață! Deci, nu te ajută cu nimic!”, a declarat Dani Mocanu.

Dani Mocanu a explicat în urmă cu ceva timp care este rețeta succesului său.

”Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximativ jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, a declarat Dani Mocanu.

