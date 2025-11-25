TVA în creștere în 2025: Ce înseamnă pentru buzunarul tău

În ciuda aparentei scăderi a încasărilor în luna septembrie față de august, datele arată că fenomenul are cauze sezoniere și tehnice, legate de comportamentul companiilor și calendarul fiscal, conform comunicatului de presă.

Grad de realizare peste program

În perioada iulie - septembrie 2025, încasările din TVA au totalizat aproximativ 35,48 miliarde lei, dintr-un total de 94,75 miliarde lei aferent primelor nouă luni ale anului. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, încasările au crescut cu 6,74 miliarde lei, dintre care 4,57 miliarde lei provin doar din trimestrul III (iulie - septembrie).

Raportat la intervalul ianuarie - septembrie 2025 vs. 2024, peste două treimi din creșterea TVA-ului comparativ cu anul trecut s-a generat în perioada iulie - septembrie. Ritmul de creștere a fost de 14,8% în trimestrul III, comparativ cu media de 3,8% în primele șase luni, raportat la aceleași perioade ale anului trecut.

În ceea ce privește lunile individuale, ANAF a colectat în august 12.556,82 milioane lei și în septembrie 12.207,44 milioane lei.

Sezonalitate și context tehnic al încasărilor

Este esențial de menționat că încasările din luna septembrie reflectă strict TVA aferent lunii august, deoarece TVA-ul se declară și se plătește în jurul datei de 25 a lunii următoare facturării. Astfel, nivelul încasărilor din septembrie depinde direct de consumul din august.

Aceasta explică de ce încasările din septembrie sunt mai mici decât cele din august: luna august are activitate economică redusă, o parte a volumului de facturare se amână după perioada de concedii, iar consumul scade față de lunile de vârf. În 2025, efectul a fost accentuat de cumpărăturile anticipate din iulie, înainte de majorarea TVA de la 19% la 21%, care au condus la un vârf de vânzări și, implicit, la încasări mai mari în august.

Datele istorice arată că această situație se repetă anual: încasările din septembrie reprezintă constant circa 97-98% din încasările lunii august, fenomen structural independent de contextul economic, fiscal sau politic.

Impactul majorării TVA și mecanismele tehnice

Creșterea TVA la 21% nu se vede complet în încasările lunii septembrie din două motive principale:

Efectul comportamental al cumpărăturilor anticipate - în iulie, multe companii și retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de majorarea TVA, ceea ce a crescut baza fiscală aferentă lunii iulie. TVA-ul aferent acestei luni s-a încasat în august, sporind artificial încasările acestei luni.

Baza economică redusă din august - luna august este structural o lună cu activitate economică scăzută, iar creșterea cotei TVA nu compensează consumul redus.

La aceste efecte se adaugă și creșterea rambursărilor procesate în septembrie, care diminuează netul colectat, în special pentru firmele care au avut activitatea redusă în august sau au declarat TVA-ul ulterior.

Perspective și recomandări de analiză

Evoluția încasărilor din septembrie, în raport cu august, nu indică o deteriorare a colectării, ci este determinată de sezonalitate, efectele cumpărăturilor anticipate și dinamica rambursărilor. În lunile următoare, încasările se vor menține pe un trend pozitiv odată cu revenirea activității economice sezoniere.

Pentru evaluarea obiectivă a impactului măsurilor fiscale, analiza trebuie să acopere intervale cât mai extinse și să țină cont de efectele comportamentale generate de modificările de politică fiscală, astfel încât să reflecte cât mai fidel evoluțiile naturale ale gradului de colectare.