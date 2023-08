Turiştii străini, ţepuiţi în România. "Ştiu, ştiu, să nu iau taxi!", lucrul pe care un englez îl ştia despre România înainte de a veni aici

"În materie de turism noi nu am zbenguit niciodată foarte bine. Cât timp există filosofia căpuşei, în sensul de monopol... Uită-te la poveştile cu taxiurile. Apropo de imaginea României.

Acum vreo 20 de ani am fost în Anglia, când în România, e adevărat, era hoţie mare cu taxi-urile. M-a rugat un tip de la Departamentul unde mersesem eu, la Universitate, să îl caut pe alt tip care venea în România şi să îi explic eu ce să facă, că el trebuia să meargă la Cluj şi, pe vremea aia, trebuia să ia de la Băneasa avion spre Cluj.

M-am dus la ăla să îi explic şi el îmi zice "Da, da, da, ştiu, ştiu, să nu iau taxi!". Asta aflase despre România", a punctat sociologul Alfred Bulai, la Nod în Papură.

"Dar nu s-a schimbat nimic. Zilele trecute postase o colegă experienţa cu taxi-urile de la Aeroportul Otopeni, cu Uber sau Bolt care sunt doar colantate şi când te urci îţi zice şoferul că îţi ia 400-500 lei până în Bucureşti. Turiştii sunt ţepuiţi pe scară mare. 100 de euro nu e mare lucru în Occident să mergi cu taxi-ul. Ăla nu ştie că e un drum de 10 km", a intervenit Val Vâlcu.

"Sunt aeroporturi în lume care sunt mult mai departe de oraş. Acum 20-30 de ani am avut o campanie cu studenţii. Făceau cercetări, şi au făcut pe taxi-uri. Era fantastic. Un taximetrist a plimbat un străin, care vorbea franceză, engleză, prin Berceni, prin Pantelimon, 2 ore. La plecare, ăia de la hotel din Centru, evident, i-au chemat taxi. Şi a ajuns în 20 de minute la aeroport. Nu voia omul să coboare, că nu credea că a ajuns", a mai spus Bulai.

"Atenție mare la taxiurile şi maşinile branduite cu Uber de la aeroportul Otopeni, dar şi cu şoferii cu atestat Uber sau Bold care încearcă să te fraierească grosolan! Mai ales dacă e trecut de miezul nopţii. Eu m-am confruntat cu două situaţii distincte acum vreo 3 ore. Am aterizat la ora 24 şi am comandat un Uber. Şoferii acceptau cursele, dar când ajungeau la punctul de întâlnire anulau şi îmi cereau sume astronomice în numerar. Trei încercări, eşuate toate. Asta pe de o parte (am comunicat, punctual, cu număr de maşină etc. celor de la Uber), pe de alta, există maşini pe care scrie Uber şi care nu au nicio legătură cu aplicaţia. Şoferii lor te agaţă pur şi simplu şi apoi îţi cer 150 de lei pe km. Eu aş fi plătit 150 x 4. Vă las pe voi să calculaţi", a scris recent Ruxandra Tuchel pe Facebook. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News