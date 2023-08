Ruxandra Tuchel, foc şi pară pe şoferii de la Otopeni. "Junglă în toată regula! Este o hoţie în capul gol, probabil cu acordul celor de la aeroport"

Ruxandra Tuchel, producător şi realizator TVR, a postat în online un avertisment legat de şoferii de pe maşini-fantomă Bold sau Uber care ar încerca, potrivit celor mărturisite, să ceară pe curse mai mult decât face. Experienţele acesteia pe zona de servicii private de transport nu sunt, se pare, dintre cele mai fericite.

"Atentie mare la taxiurile şi maşinile branduite cu Uber de la aeroportul Otopeni, dar şi cu şoferii cu atestat Uber sau Bold care încearca să te fraierească grosolan! Mai ales dacă e trecut de miezul nopţii. Eu m-am confruntat cu două situaţii distincte acum vreo 3 ore. Am aterizat la ora 24 şi am comandat un Uber. Şoferii acceptau cursele, dar când ajungeau la punctul de întâlnire anulau şi îmi cereau sume astronomice în numerar. Trei încercări, eşuate toate. Asta pe de o parte (am comunicat, punctual, cu număr de maşină etc. celor de la Uber), pe de alta, există maşini pe care scrie Uber şi care nu au nicio legătură cu aplicaţia. Şoferii lor te agaţă pur şi simplu şi apoi îţi cer 150 de lei pe km. Eu aş fi plătit 150 x 4. Vă las pe voi să calculaţi.

Am fost la un pas să mă păcălească dacă nu aveam inspiraţia să îl întreb pe şofer cum stabileşte preţul dacă nu are nici aplicaţie şi nici aparat de taxat. A urmat un şir de înjurături, valize aruncate, răcnete. Nu a intervenit nimeni de la aeroport. De asemenea, taxiurile nu acceptă plata cu cardul bancar şi nu oferă chitanţe. Am încercat să vorbesc cu poliţia aeroportului, dar au ridicat din umeri. Junglă în toată regula. Este o hoţie în capul gol, probabil cu acordul celor de la aeroport. Lăsând de-o parte faptul că toate maşinile fantomă Uber sunt parcate pe locurile persoanelor cu dizabilităţi şi şoferii lor nu sunt tulburaţi de nicio autoritate. Eu, pentru că stau relativ aproape de aeroport, am luat-o perpedes apostolorum. Dar dacă stai oriunde în Bucureşti, devine misiune imposibilă. Sentimentul meu a fost ca ne-am întors în timp cu vreo 25-30 de ani" a scris Tuchel pe Facebook.

