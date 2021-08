Turiştii români, avertizaţi. Grecia, în alertă din cauza caniculei

În unele zone din centrul Greciei şi din Peninsula Peloponez va fi chiar mai cald, temperaturile atingând, potrivit meteorologilor, valori maxime 46 de grade Celsius de marţi până vineri. Căldura sufocantă vine în contextul în care pompierii continuă să lupte cu un incendiu masiv activ pe insula Rodos din calea căruia locuitorii din mai multe comunităţi au fost nevoiţi să fugă.



Echipajele de pompieri au făcut progrese în cursul zilei de luni, însă un alt sat a trebuit evacuat în cursul nopţii odată cu apropierea flăcărilor.



Focare de dimensiuni mai mici au izbucnit, de asemenea, în peninsulă şi de-a lungul frontierei turco-elene, potrivit pompierilor.



Până în prezent nu au fost înregistrate victime.



Autorităţile au avertizat asupra riscului foarte ridicat de izbucnire a incendiilor, pericolul menţinându-se chiar şi după trecerea valului de caniculă pe fondul secetei care afectează ţara şi a vântului ce poate înteţi flăcările. Zeci de persoane şi-au pierdut viaţa în Grecia în 2007 după o perioadă similară marcată de secetă şi caniculă, urmată de episoade de vânt intens.



O scădere uşoară a temperaturilor, până la maxime de circa 38 de grade Celsius, este prognozată până în weekend, au notat meteorologii care au atras atenţia, însă, că aceasta va fi şi momentul în care va interveni vântul numit Etesia, scrie Agerpres.

Grecia, cea mai gravă caniculă din 1987

Grecia este afectată de caniculă, a spus, luni, 2 august, premierul Kyriakos Mitsotakis. Temperaturile au atins chiar şi 45 de grade Celsius în unele regiuni.

„Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987, (care provoacă n.r.) o povară asupra reţelei de electricitate", a spus Mitsotakis după o întâlnire cu oficialii operatorului grec de distribuţie a energiei electrice.

Se aşteaptă ca valul de căldură să atingă temperaturi şi mai mari la începutul acestei săptămâni. Temperaturile extreme înregistrate în iulie 1987, la care s-a referit premierul, au ucis peste 1.000 de oameni, potrivit Euronews.

Mitsotakis a adăugat că autorităţile „fac tot posibilul pentru a controla situaţia” şi au îndemnat utilizatorii să „îşi limiteze consumul mai ales la începutul după-amiezii şi noaptea”.

Serviciile meteo prognozează temperaturi de la 40° C la 42° C pe insule şi de la 41° C la 43° C pe continent pentru zilele de luni şi marţi, cu maxime de la 44° C la 45° C în Peloponez şi Tesalia. În Atena, temperaturile vor depăşi 40° C, cu maxime de 43° C şi minime de 31° C, potrivit serviciilor meteorologice greceşti.



Incendiile care au izbucnit în weekend au scăzut în intensitate luni, dar pompierii au continuat să lucreze pentru a le controla.



Între timp, cel puţin opt persoane au murit în Turcia, în timp ce incendiile sălbatice s-au răspândit în partea turistică a sudului ţării, Uniunea Europeană şi alte naţiuni promiţând să trimită ajutoare.