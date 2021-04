Turcan, fără mască: Azi dimineaţă, la prima oră, finuţa mea s-a dus să plătească amenda

Amenda primită de ministrul Muncii, Raluca Turcan, pentru nepurtarea măştii de protecţie la un eveniment public a fost achitată în această dimineaţă de fina acesteia, informează Agerpres.



"Pentru mine, procesul amenzii a început în momentul în care am solicitat să fiu amendată. După cum bine cunoaşteţi, eu am domiciliul în Sibiu şi procesul verbal fiind transmis de Poliţia Sibiu ajunge la domiciliul din Sibiu. Eu nu am ajuns acasă la Sibiu în acest weekend. Ca atare, ştiam că trebuie să ajungă procesul verbal şi am lăsat cheia cuiva să plătească amenda. Deci, pentru mine, ca să zic aşa, situaţia era oarecum încheiată pentru că lăsasem banii, cheia, să plătească amenda. Şi dovadă că azi dimineaţă, la prima oră, finuţa mea s-a dus să plătească amenda", a afirmat Turcan, marţi seara, la Antena 3.



Ea a admis că subiectul a devenit de notorietate şi a menţionat că o întristează faptul că a greşit, dar i se pare "stranie" toată atenţia acordată acestui subiect.



Raluca Turcan a explicat că a fost la o acţiune de împădurire şi la un moment dat şi-a scos masca de protecţie pentru a face o fotografie de grup, iar semnalul pe care l-a dat public "nu a fost unul foarte pozitiv".