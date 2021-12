Tudor Gheorghe: Avem politruci, nu politicieni! Eu NU ştiu să mint! Mi-e dor de Crin Antonescu, de Vadim, de Păunescu...

De 1 Decembrie, Tudor Gheorghe a vorbit la Antena 3 despre România, despre clasa politică şi cum ne-am putea recupera după pandemia de COVID-19.

Celebrul cântăreț a ajuns la o concluzie dură, dar adevărat-o și a transmis-o publicului chiar de Ziua Națională: ţara noastră nu mai are oameni de valoare în fruntea ţării.

"Avem lipsă de oameni de calitate în conducerea acestei țări. Avem politruci, nu politicieni"

"Mi-e dor de întâlnirea cu oamenii. Am stat prea mult izolați. La unii în izolarea asta au apărut tot felul de gânduri. Nu am mai avut timp să acționăm. Am stat şi ne-am lăsat duși de tot felul de gânduri negre şi astea nu sunt aducătoare de fericire. O să fie greu să ne recuperăm. Doar copilașii aia de la ţară, doar de la ei aștept salvarea.

Dacă ei vor avea ce trebuie ţara asta va fi exact cum şi-au dorit-o strămoșii, bunicii, cum mi-o doresc eu şi tu, cei care vedem ce întâmplă azi în spațiul românesc.

Când vom avea o Românie efectiv educată, nu vorbe. Oameni care să ştie când se duc să voteze de ce votează şi pe cine votează. Câtă vreme nimeni nu ştie nimic, câtă vreme punem un vot ne lăsăm influențați de un tip cu farmec care apare la televizor şi ne vrăjește frumos. De multe ori ne-am bazat pe ce am crezut că e şi nu pe ce a fost", a spus Tudor Gheorghe, la Antena 3.

Adrian Păunescu l-a invitat să intre în politică: "I-am spus că nu ştiu să mint"

"Mă certa la un moment dat Adrian Păunescu care mă invita să intru în politică. I-am spus că nu ştiu să mint. Nu pot să fiu politician. Aici trebuie să tragi un zid, să fii impasibil la durerile altora. Dacă tu ai un ţel şi tu crezi că acest țel este bine. Nu mergi aşa ca găina oarbă în boabe.

Adică oameni deștepți care au acestă calitate. Nu oricine poate fi politician. Sunt o mulțime de ţingălăi care dau din gură pe la televizor şi sunt politicieni. Nu. În ultima vreme nu am întâlnit un politician adevărat. Oamenii de calitate s-au retras şi în locul lor au apărut cei care au știut să se descurce. La ora actuală avem lipsă de oameni de calitate în conducerea acestei țări. Avem politruci, nu politicieni. Nici nu au cuvinte, nu au vorbe. Mi-e dor de Crin Antonescu, ală vorbea. De Vadim, Pruteanu, Vulpescu, Păunescu. Uită-te cum vorbesc aştia care sunt acolo. Sincer, îmi pare rău de ce se întâmplă", a spus Tudor Gheorghe la Antena 3.

„Tabloul ăsta jenant, făcătura de bucurie. Cântecele noastre, 'Treceți batalioane române Carpații', 'Noi suntem români', să le cânți la jumări, mă? La pomana porcului? Nu se face așa ceva. Și a mai apărut un gen de muzică patriotică, cântece populare făcute de pseudo-poeți", a declarat artistul.

„Mesajul meu către români, de 1 Decembrie. Tot timpul s-a spus azi, pe toate canalele, să ne bucurăm, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Zic și eu la fel - să ne bucurăm cât încă mai putem. Să ne bucurăm de puținul care ni s-a dat să ne bucurăm de el. Și să sperăm că acest puțin din ce în ce va fi mai mult. Și o să avem mai multe motive să ne bucurăm.

După '90 am avut primul semnal care mi-a sfredelit inima cu amărăciune. Am văzut un lucru îngrozitor și am bănuit că se va ajunge la ce vedem azi.

În Sala Unirii din Alba Iulia nu au mai intrat împreună toate partidele, au intrat cei de la putere și, la ieșire, ăștia din opoziție s-au întors cu spatele. Asta unde? La Sala Unirii din Alba-Iulia. M-am speriat.

Acestă bucurie afișată azi ostentativ e falsă, nu e acoperită, mă doare inima să spun asta și nu m-am mai dus la Alba Iulia. 25 de ani am fost de 1 Decembrie la Alba Iulia“, a precizat Tudor Gheorghe.