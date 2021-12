Tudor Gheorghe, despre manifestările de Ziua Națională: Tabloul ăsta jenant. Să cânți „Noi suntem români“ la jumări, mă?!

Invitat la Antena 3, Tudor Gheorghe a vorbit despre manifestările care au avut loc pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, dar și despre calitatea clasei politice din acești ani, în opinia artistului inferioară celei de acum 2-3 decenii:

„Mesajul meu către români, de 1 Decembrie. Tot timpul s-a spus azi, pe toate canalele, să ne bucurăm, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Zic și eu la fel - să ne bucurăm cât încă mai putem. Să ne bucurăm de puținul care ni s-a dat să ne bucurăm de el. Și să sperăm că acest puțin din ce în ce va fi mai mult. Și o să avem mai multe motive să ne bucurăm.

După '90 am avut primul semnal care mi-a sfredelit inima cu amărăciune. Am văzut un lucru îngrozitor și am bănuit că se va ajunge la ce vedem azi.

În Sala Unirii din Alba Iulia nu au mai intrat împreună toate partidele, au intrat cei de la putere și, la ieșire, ăștia din opoziție s-au întors cu spatele. Asta unde? La Sala Unirii din Alba-Iulia. M-am speriat.

Acestă bucurie afișată azi ostentativ e falsă, nu e acoperită, mă doare inima să spun asta și nu m-am mai dus la Alba Iulia. 25 de ani am fost de 1 Decembrie la Alba Iulia“, a precizat Tudor Gheorghe.

„Să cânți „Noi suntem români“ la jumări, mă?“

„Tabloul ăsta jenant, făcătura de bucurie. Cântecele noastre, 'Treceți batalioane române Carpații', 'Noi suntem români', să le cânți la jumări, mă? La pomana porcului? Nu se face așa ceva. Și a mai apărut un gen de muzică patriotică, cântece populare făcute de pseudo-poeți.

Eu sunt mândru că sunt român pentru că sunt un incurabil optimist și mai cred în generația care vine, în inteligența poporului român. Tot ce este greșit este că nu avem o direcție clară, șovăim. După câte s-au întâmplat în politica românească, politicienii și-au pierdut în mare măsură credibilitatea, din păcate. Nu mai avem bărbați de stat. Și termenul ăsta cu proiect de țară a fost demonetizat.

Țângălăii care dau azi cu gura pe la televizor nu sunt politicieni. Oamenii de calitate s-au retras și în locul lor au venit cei care știu să se descurce, de asta avem la conducerea țării politruci, nu politicieni.

Mie îmi e dor de Crin Antonescu, de Vadim, de Pruteanu, de Păunescu. Păi uită-te cum vorbesc ăștia care sunt acum în Parlament...”, a declarat, la Antena 3, artistul Tudor Gheorghe.