Trump, furios pe Putin: Pur și simplu nu vrea să se oprească, dar cred că o va face!

Donald Trump a afirmat că războiul din Ucraina „nu ar fi trebuit niciodată să înceapă” și că, dacă el s-ar fi aflat la conducerea Statelor Unite, conflictul ar fi fost evitat. Președintele SUA a criticat administrația Biden, pe care o acuză că a împins lucrurile „spre acest război” și că a exercitat presiuni asupra aliaților europeni pentru a adopta o poziție dură împotriva Rusiei.

„Disputa de bază este că Rusia pur și simplu nu vrea să se oprească încă. Dar cred că o va face. Pierderile sunt uriașe - aproximativ 7.000 de soldați pe săptămână. Nu este o problemă economică, ci una de voință politică”, a declarat Trump.

El a susținut că războiul nu ar fi avut loc dacă el s-ar fi aflat la Casa Albă în 2022, dar că va putea fi încheiat „într-un viitor nu foarte îndepărtat”.

„Nu înțeleg de ce a durat atât de mult - au trecut patru ani. Ar fi trebuit să dureze o săptămână. De fapt, nu trebuia nici măcar să înceapă. Aș fi putut rezolva problema fără să cedez nimic. Ucraina ar fi rămas așa cum era”, a spus el.

Trump a adăugat că Occidentul poartă o parte din vină pentru escaladare:

„Trebuie să restabilim ceva ce a fost distrus. Situația nu ar fi ajuns atât de gravă fără presiunea venită de la guvernul de aici. A fost o greșeală enormă a lumii occidentale. Biden, de fapt, a împins lucrurile spre acest război”, a afirmat Trump.

În același timp, liderul de la Casa Albă a lăudat relațiile sale cu premierul ungar Viktor Orbán, cu care spune că împărtășește viziuni similare privind imigrația.

„Mă înțeleg foarte bine cu el. Cred că a avut dreptate în privința imigrației, pentru că structura societății europene s-a schimbat complet. Ungaria, însă, rămâne ușor de recunoscut”, a afirmat Trump.

Întrebat despre o posibilă întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a spus că și-ar dori ca aceasta să aibă loc la Budapesta.

„Mi-ar plăcea ca acea întâlnire să fie în Ungaria. Inițial nu am vrut să o organizez, pentru că nu credeam că se va întâmpla ceva semnificativ. Dar dacă va avea loc, Budapesta ar fi locul potrivit”, a spus el.

CITEȘTE ȘI - Donald Trump: Relația cu România este foarte bună. Românii sunt oameni minunați / video