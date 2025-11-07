Trump: Relația cu România e foarte bună. Românii sunt minunați / video

În timpul întrevederii pe care a avut-o cu Viktor Orban, vineri seară, președintele SUA, Donald Trump, a fost întrebat de retragerea unei părți a trupelor americane din România.

„Pentagonul a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România“, a spus un jurnalist.

Secretarul De Război, Pete Hegseth, a confirmat că vor „rămâne trupe în România“, în timp ce Donald Trump a spus că „numărul total este același, doar că mutăm oamenii dintr-un loc în altul“, adăugând: „Îmi plac oamenii din România. Cred că sunt oameni minunați“.

„Dar relația cu România este foarte bună, așa-i?“, a spus Donald Trump către Pete Hegseth, care a răspuns afirmativ.

„Mi-am coordonat totul cu secretarul general Rutte, cu întregul comandament EUCOM și cu toți aliații noștri. Toată lumea a fost notificată dinainte. Relația cu România e foarte bună! Relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ceea ce face Europa în privința imigrației, dar suntem de acord în alte lucruri“, a zis Trump.

