€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:09 07 Noi 2025 | Data publicării: 20:11 07 Noi 2025

Trump: Relația cu România e foarte bună. Românii sunt minunați / video
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump a spus vineri că relația SUA cu România este foarte bună.

În timpul întrevederii pe care a avut-o cu Viktor Orban, vineri seară, președintele SUA, Donald Trump, a fost întrebat de retragerea unei părți a trupelor americane din România.

„Pentagonul a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România“, a spus un jurnalist.

Secretarul De Război, Pete Hegseth, a confirmat că vor „rămâne trupe în România“, în timp ce Donald Trump a spus că „numărul total este același, doar că mutăm oamenii dintr-un loc în altul“, adăugând: „Îmi plac oamenii din România. Cred că sunt oameni minunați“.

„Dar relația cu România este foarte bună, așa-i?“, a spus Donald Trump către Pete Hegseth, care a răspuns afirmativ.

„Mi-am coordonat totul cu secretarul general Rutte, cu întregul comandament EUCOM și cu toți aliații noștri. Toată lumea a fost notificată dinainte. Relația cu România e foarte bună! Relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ceea ce face Europa în privința imigrației, dar suntem de acord în alte lucruri“, a zis Trump.

CITEȘTE ȘI                 -                Trump l-a primit pe Viktor Orban la Casa Albă. Președintele SUA, încă pregătit să se întâlnească la Budapesta cu Putin / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Să fie duel între Peter și Vasile! Smiley: „Singurul concurent care m-a făcut să plâng”
Publicat acum 24 minute
Polonia a primit şi a desfăşurat sisteme americane anti-dronă Merops
Publicat acum 29 minute
Trump, felicitări pentru Viktor Orban pentru cum i-a tratat Ungaria pe ucraineni
Publicat acum 35 minute
Trump, furios pe Putin: Pur și simplu nu vrea să se oprească, dar cred că o va face!
Publicat acum 49 minute
România devine nod strategic pentru transportul de GNL către Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 14 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 8 ore si 35 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close